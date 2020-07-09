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Кременчук, Спорт, Топ-новость

Футбольний клуб «Кремінь» змінив статут та готується до зміни власника

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 296 Коментарів: 6

 

Рішення затвердили на сесії Кременчуцької міської ради

Депутати Кременчука змінили статут комунального закладу фізичної культури і спорту «Міський футбольний клуб «Кремінь». Зміна статуту та передачу прав та обов’язків учасника Всеукраїнських змагань з футболу серед команд професійних клубів від комунального закладу фізичної культури і спорту «Міський футбольний клуб «Кремінь» до ТОВ «ФК «Кремінь». Це означає, що депутати Кременчуцької міської ради вирішили передати професійну команду з комунального підпорядкування у приватні руки. При цьому залишається Міський футбольний клуб «Кремінь», який виховуватиме майбутніх футбольних чемпіонів.


 


А тепер давайте детальніше розглянемо прийняте рішення від 25 червня 2020 року на сесії Кременчуцької міської ради.



Які зміни прийняли депутати Кременчука


У новій редакції статуту вилучаються повноваження МФК «Кремінь» щодо розвитку професійного футболу та участі у змаганнях з футболу серед команд професійних клубів сезону 2020-2021 років, які організовуються та проводяться ПФЛУ. В чемпіонаті України з футболу серед команд професійних клубів сезону 2020-2021 років Кременчук представлятиме команда ТОВ «Футбольний клуб «Кремінь».


Для цього уповноважать директора комунального закладу фізичної культури і спорту «Міський футбольний клуб «Кремінь» Андрія Недяка укласти та підписати договір з ТОВ «ФК «Кремінь» про передачу прав та обов'язків учасника Всеукраїнських змагань з футболу серед команд професійних клубів.


- Відповідно до ст. 20 «Реорганізація (зміна організаційно-правової форми) клубу» Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Професійної футбольної ліги України, враховуючи звернення ТОВ «Футбольний клуб «Кремінь» та клопотання комунального закладу фізичної культури і спорту «Міський футбольний клуб «Кремінь» щодо передачі права на участь у Всеукраїнських змаганнях з футболу серед команд професіональних клубів сезону 2020-2021 років від МФК «Кремінь» до ТОВ «ФК «Кремінь», управлінням молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області підготовлено рішення «Про затвердження статуту комунального закладу фізичної культури і спорту «Міський футбольний клуб «Кремінь» в новій редакції» для розгляду на пленарному засіданні міської ради, - мовиться у рішенні.


Більшістю голосів («за» 29) депутати прийняли рішення передати професійну команду у приватні руки.


 


Що це означає для «Кременя»


У Кременчуці продовжить функціонувати МФК «Кремінь», а безпосередньо професійна команда перейде у приватне фінансування. Директор Андрій Недяк продовжить очолювати МФК «Кремінь», хто залишиться з сьогоднішнього складу «Кременя» (тренерів та футболістів) в новій команді покаже лише час.


Як повідомив «Телеграфу» віцемер Руслан Проценко, місто не залишить команду без підтримки. «Кременю» в оренду здаватимуть стадіон та автобус за 1 грн, адже вони перебувають у комунальній власності територіальної громади Кременчука.


З власних джерел нам стало відомо, що новий власник професійної команди «Кремінь» залишає історію кременчуцької команди без змін, адже вона є правонаступником «Кременя». Зміни торкнуться лише логотипу: з назви зникне приставка «М», й команда тепер звучатиме ФК «Кремінь».


Новим власником команди стане людина, яка любить спорт й стала тим рятівником, яка дала кошти в переддень голосування відновлення чемпіонату в Першій лізі. Це власник телевідеокомпанії «Кремінь ТВ», яка транслює спортивні змагання та ігри «Кременя» Сергій Ковнір.


«Кремінь» в останню хвилину отримав фінансування й продовжить виступ у Першій лізі
Процес зміни власника «Кременя» розпочнеться після завершення чемпіонату у серпні 2020 року.

«Кремінь» вдруге за останні 5 років передають у приватні руки


За останні 5 років професійну команду «Кремінь» вдруге віддають у приватні руки. Зрозуміло, що новий власник не бажає відкривати своє обличчя, адже все може змінитися до підписання остаточних документів передачі клуба.


Сьогодні останній, історичний матч МФК «Кремінь»


У 2016 році футбольний клуб «Кремінь» мав офіційно стати фарм-клубом полтавської «Ворскли». Ми навіть анонсували останній історичний матч на домашньому полі проти «Арсенал-Київщини». Тоді міська влада також готова була подарувати професійну команду й надавати стадіон та автобус у користування. Проте ідею втілити в життя не вдалося.


Час ішов і загострювалися відносини між мером Віталієм Малецьким та гендиректором ПрАТ «АвтоКрАЗ» та за сумісництвом директором ФК «Ворскла» Романом Черняком. Вже з 2018 року жодного з них не було видно на матчах «Кременя», а в ЗМІ з'являлися інтерв'ю про необхідність передачі команди в приватні руки.


«У «Кременя» перспектив немає», - гендиректор КрАЗу Роман Черняк
«Ми зацікавлені, щоб у «Ворскли» був фарм-клуб», - президент футбольного клубу «Ворскла» Роман Черняк


Постійна зміна спонсорів й мінімальне фінансування з міського бюджету тримало «Кремінь» на межі виживання. Але фінансова яма не завадила кременчужанам двічі підвищитися в класі й створювати незручності лідерам Першої ліги.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь сесія
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 6

93
andre2102:
Сьогодні, 09:14

тут нужно голову менять.и ноги в заборе выравнивать


0 5
183
Альона Душенко:
Сьогодні, 09:24

Цитата: andre2102

тут нужно голову менять.и ноги в заборе выравнивать

 

Андрію, Ви про що? 


1 1
93
andre2102:
Сьогодні, 09:39

Цитата: Альона Душенко
Цитата: andre2102

тут нужно голову менять.и ноги в заборе выравнивать

 

Андрію, Ви про що? 

сколько можно за бюджетные деньги содержать кривоногих?


1 4
183
Альона Душенко:
Сьогодні, 10:13

Цитата: andre2102
Цитата: Альона Душенко
Цитата: andre2102

тут нужно голову менять.и ноги в заборе выравнивать

 

Андрію, Ви про що? 

сколько можно за бюджетные деньги содержать кривоногих?

 

Ви статтю читали? Там же написано, що професійна команда переходить у приватні руки. І чому це Кремінь кривоногий, можете краще - приходьте на перегляд, наші двері відкриті


5 0
3 382
Daniel Mroz:
Сьогодні, 10:15

Давно пора припинити практику утримання професійних клубів бюджетним коштом


1 4
4
Dorri55:
Сьогодні, 11:16

Надеемся новый президент начнет строить качественную команду инфраструктуру стадион и тд.  У Алескандрии к примеру так же все начиналось, когда было старое название Полиграфтехника барахтались в 1 лиге внизу. Появился амбициозный президент и естественно проект удался , пошло всё вверх. Но нужно начинать с нового стадиона если будут ставить амбициозные задачи. 


7 0

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