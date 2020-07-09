Футбольний клуб «Кремінь» змінив статут та готується до зміни власника

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 296 Коментарів: 6

Депутати Кременчука змінили статут комунального закладу фізичної культури і спорту «Міський футбольний клуб «Кремінь». Зміна статуту та передачу прав та обов’язків учасника Всеукраїнських змагань з футболу серед команд професійних клубів від комунального закладу фізичної культури і спорту «Міський футбольний клуб «Кремінь» до ТОВ «ФК «Кремінь». Це означає, що депутати Кременчуцької міської ради вирішили передати професійну команду з комунального підпорядкування у приватні руки. При цьому залишається Міський футбольний клуб «Кремінь», який виховуватиме майбутніх футбольних чемпіонів.









А тепер давайте детальніше розглянемо прийняте рішення від 25 червня 2020 року на сесії Кременчуцької міської ради.









Які зміни прийняли депутати Кременчука



У новій редакції статуту вилучаються повноваження МФК «Кремінь» щодо розвитку професійного футболу та участі у змаганнях з футболу серед команд професійних клубів сезону 2020-2021 років, які організовуються та проводяться ПФЛУ. В чемпіонаті України з футболу серед команд професійних клубів сезону 2020-2021 років Кременчук представлятиме команда ТОВ «Футбольний клуб «Кремінь».





Для цього уповноважать директора комунального закладу фізичної культури і спорту «Міський футбольний клуб «Кремінь» Андрія Недяка укласти та підписати договір з ТОВ «ФК «Кремінь» про передачу прав та обов'язків учасника Всеукраїнських змагань з футболу серед команд професійних клубів.





- Відповідно до ст. 20 «Реорганізація (зміна організаційно-правової форми) клубу» Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Професійної футбольної ліги України, враховуючи звернення ТОВ «Футбольний клуб «Кремінь» та клопотання комунального закладу фізичної культури і спорту «Міський футбольний клуб «Кремінь» щодо передачі права на участь у Всеукраїнських змаганнях з футболу серед команд професіональних клубів сезону 2020-2021 років від МФК «Кремінь» до ТОВ «ФК «Кремінь», управлінням молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області підготовлено рішення «Про затвердження статуту комунального закладу фізичної культури і спорту «Міський футбольний клуб «Кремінь» в новій редакції» для розгляду на пленарному засіданні міської ради, - мовиться у рішенні.





Більшістю голосів («за» 29) депутати прийняли рішення передати професійну команду у приватні руки.









Що це означає для «Кременя»





У Кременчуці продовжить функціонувати МФК «Кремінь», а безпосередньо професійна команда перейде у приватне фінансування. Директор Андрій Недяк продовжить очолювати МФК «Кремінь», хто залишиться з сьогоднішнього складу «Кременя» (тренерів та футболістів) в новій команді покаже лише час.





Як повідомив «Телеграфу» віцемер Руслан Проценко, місто не залишить команду без підтримки. «Кременю» в оренду здаватимуть стадіон та автобус за 1 грн, адже вони перебувають у комунальній власності територіальної громади Кременчука.





З власних джерел нам стало відомо, що новий власник професійної команди «Кремінь» залишає історію кременчуцької команди без змін, адже вона є правонаступником «Кременя». Зміни торкнуться лише логотипу: з назви зникне приставка «М», й команда тепер звучатиме ФК «Кремінь».





Новим власником команди стане людина, яка любить спорт й стала тим рятівником, яка дала кошти в переддень голосування відновлення чемпіонату в Першій лізі. Це власник телевідеокомпанії «Кремінь ТВ», яка транслює спортивні змагання та ігри «Кременя» Сергій Ковнір.





Процес зміни власника «Кременя» розпочнеться після завершення чемпіонату у серпні 2020 року.

«Кремінь» вдруге за останні 5 років передають у приватні руки



За останні 5 років професійну команду «Кремінь» вдруге віддають у приватні руки. Зрозуміло, що новий власник не бажає відкривати своє обличчя, адже все може змінитися до підписання остаточних документів передачі клуба.









У 2016 році футбольний клуб «Кремінь» мав офіційно стати фарм-клубом полтавської «Ворскли». Ми навіть анонсували останній історичний матч на домашньому полі проти «Арсенал-Київщини». Тоді міська влада також готова була подарувати професійну команду й надавати стадіон та автобус у користування. Проте ідею втілити в життя не вдалося.





Час ішов і загострювалися відносини між мером Віталієм Малецьким та гендиректором ПрАТ «АвтоКрАЗ» та за сумісництвом директором ФК «Ворскла» Романом Черняком. Вже з 2018 року жодного з них не було видно на матчах «Кременя», а в ЗМІ з'являлися інтерв'ю про необхідність передачі команди в приватні руки.









Постійна зміна спонсорів й мінімальне фінансування з міського бюджету тримало «Кремінь» на межі виживання. Але фінансова яма не завадила кременчужанам двічі підвищитися в класі й створювати незручності лідерам Першої ліги.