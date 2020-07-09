Через аварії частина Кременчука залишилась без води

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У декого води немає з 18.00 вчорашнього дня

З 9 липня через аварії на мережі частина Кременчука залишилась без холодної води, повідомляє «Кременчукводоканал»: