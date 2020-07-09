Через аварії частина Кременчука залишилась без води
Сьогодні, 09:29
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У декого води немає з 18.00 вчорашнього дня
З 9 липня через аварії на мережі частина Кременчука залишилась без холодної води, повідомляє «Кременчукводоканал»:
- з 18.00 через порив мережі Д-100 за адресою: пров. О.Олеся, 23, перекрито холодне водопостачання мешканцям зазначеного провулку. Аварійно-відновлювальні роботи заплановані на 10 липня.
- з 21.20 відсутнє холодне водопостачання в районі Чередників, у зв'язку з поривом мережі Д-150 мм за адресою вул. Чкалова, 180.
- з 21.30 відсутнє холодне водопостачання в 7 будинках по проїзду Зональному. «Кременчукводоканал» роботи не проводив, «Місто для людей Кременчук» також. О 23.00 провели обстеження мережі «Кременчукводоканал».
Автор: Руслана Горгола
Джерело фото: novograd.city