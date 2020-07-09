«Перемога - це те, що робиться щодня й по краплині»: збираємо допомогу бойовому підрозділу

Допомогу збираємо в редакції «Видавничого дому «Приватна газета»
Збираємо допомогу для бойового підрозділу 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС.
- Починаємо збирати з миру по нитці. Перемога - це те, що робиться щодня, по крапельці і Перемогу нам не добудуть ось ці відбиті пацани, стоячи горою в Авдіївці. Тільки якщо ми станемо поруч. Будь ласка, виберіть з цього списку свою позицію. Нехай це буде пара шкарпеток або каністра тосола для БТР, пшикалка від комарів або мішок картоплі - на Шевченка, 50А в офісі Приватки візьмуть все. Ніколи возитися - залиште грошей, ми самі все купимо і відвеземо, там лежить спеціальна відомість. Вячеславу Яворському окреме спасибі за питну воду, вона в тему, - написав на своїй сторінці в фейсбуці видавець «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов.
Наразі нагальними потребами є:
- Продукти харчування
- Питна вода
- Цигарки
Побутові потреби:
- Шкарпетки/спідня білизна чоловіча
- Лампочки
- Шланги для води
- Штуцер-перехідник з гайкою суцільний
- Вентилятори кімнатні
- Свічки парафінові товсті білі
- Солідол синій для ступичних підшипників
- Графітна змазка - 10 банок
- Футболки мультикам різні розміри
- Штани мультикам різні розміри
- Стрічки проти мух
- Кімнатні засоби проти комарів
- Пастки для мишей
- Великі пластикові бочки 200 л
- Кросівки тактичні літні - 40 пар
- Ланцюги для бензопил різні розміри
- Масло в мости та коробку 80w90 - 40 л
- Спрей для чистки зброї
Побутова хімія
- Засоби гігієни
- Вологі серветки
Медичні:
- Краплі очні
- Спреї від нежитю
- Спрей для горла
- Знеболююче «Німесил» та «Кетанов»
- Препарати від алергії
- Заспокійливі
Допомогу у вигляді коштів ви можете перерахувати на картку:
4149 4390 0454 6705 (Дмитро Коцюбайло, друг Да Вінчі).
Міжнародні перекази (WesternUnion, MoneyGram): Kotsiubailo Dmytro
Якщо бажаєте напряму відправити Новою Поштою:
м.Авдіївка, 1 відділення, 097 738 44 80 (Коцюбайло Дмитро)
Допомогу для відправки збираємо у редакції «Видавничого дому «Приватна газета» (вул. Шевченка, 50А).