«Перемога - це те, що робиться щодня й по краплині»: збираємо допомогу бойовому підрозділу

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Збираємо допомогу для бойового підрозділу 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС.





- Починаємо збирати з миру по нитці. Перемога - це те, що робиться щодня, по крапельці і Перемогу нам не добудуть ось ці відбиті пацани, стоячи горою в Авдіївці. Тільки якщо ми станемо поруч. Будь ласка, виберіть з цього списку свою позицію. Нехай це буде пара шкарпеток або каністра тосола для БТР, пшикалка від комарів або мішок картоплі - на Шевченка, 50А в офісі Приватки візьмуть все. Ніколи возитися - залиште грошей, ми самі все купимо і відвеземо, там лежить спеціальна відомість. Вячеславу Яворському окреме спасибі за питну воду, вона в тему, - написав на своїй сторінці в фейсбуці видавець «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов.





Наразі нагальними потребами є:

Продукти харчування

Питна вода

Цигарки

Побутові потреби:

Шкарпетки/спідня білизна чоловіча

Лампочки

Шланги для води

Штуцер-перехідник з гайкою суцільний

Вентилятори кімнатні

Свічки парафінові товсті білі

Солідол синій для ступичних підшипників

Графітна змазка - 10 банок

Футболки мультикам різні розміри

Штани мультикам різні розміри

Стрічки проти мух

Кімнатні засоби проти комарів

Пастки для мишей

Великі пластикові бочки 200 л

Кросівки тактичні літні - 40 пар

Ланцюги для бензопил різні розмір и

Масло в мости та коробку 80w90 - 40 л

Спрей для чистки зброї





Побутова хімія

Засоби гігієни

Вологі серветки





Медичні:

Краплі очні

Спреї від нежитю

Спрей для горла

Знеболююче «Німесил» та «Кетанов»

Препарати від алергії

Заспокійливі

Допомогу у вигляді коштів ви можете перерахувати на картку:

4149 4390 0454 6705 (Дмитро Коцюбайло, друг Да Вінчі).

Міжнародні перекази (WesternUnion, MoneyGram): Kotsiubailo Dmytro





Якщо бажаєте напряму відправити Новою Поштою:

м.Авдіївка, 1 відділення, 097 738 44 80 (Коцюбайло Дмитро)





Допомогу для відправки збираємо у редакції «Видавничого дому «Приватна газета» (вул. Шевченка, 50А).