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Кременчук, Помощь военным

«Перемога - це те, що робиться щодня й по краплині»: збираємо допомогу бойовому підрозділу

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 395

 

Допомогу збираємо в редакції «Видавничого дому «Приватна газета»

Збираємо допомогу для бойового підрозділу 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС. 


- Починаємо збирати з миру по нитці. Перемога - це те, що робиться щодня, по крапельці і Перемогу нам не добудуть ось ці відбиті пацани, стоячи горою в Авдіївці. Тільки якщо ми станемо поруч. Будь ласка, виберіть з цього списку свою позицію. Нехай це буде пара шкарпеток або каністра тосола для БТР, пшикалка від комарів або мішок картоплі - на Шевченка, 50А в офісі Приватки візьмуть все. Ніколи возитися - залиште грошей, ми самі все купимо і відвеземо, там лежить спеціальна відомість. Вячеславу Яворському окреме спасибі за питну воду, вона в тему, - написав на своїй сторінці в фейсбуці видавець «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов. 


Наразі нагальними потребами є:

  • Продукти харчування
  • Питна вода
  • Цигарки

Побутові потреби:

  • Шкарпетки/спідня білизна чоловіча
  • Лампочки
  • Шланги для води
  • Штуцер-перехідник з гайкою суцільний
  • Вентилятори кімнатні
  • Свічки парафінові товсті білі
  • Солідол синій для ступичних підшипників
  • Графітна змазка - 10 банок
  • Футболки мультикам різні розміри
  • Штани мультикам різні розміри
  • Стрічки проти мух
  • Кімнатні засоби проти комарів
  • Пастки для мишей
  • Великі пластикові бочки 200 л
  • Кросівки тактичні літні - 40 пар
  • Ланцюги для бензопил різні розміри
  • Масло в мости та коробку 80w90 - 40 л
  • Спрей для чистки зброї


Побутова хімія

  • Засоби гігієни
  • Вологі серветки


Медичні:

  • Краплі очні
  • Спреї від нежитю
  • Спрей для горла
  • Знеболююче «Німесил» та «Кетанов»
  • Препарати від алергії
  • Заспокійливі

Допомогу у вигляді коштів ви можете перерахувати на картку:
4149 4390 0454 6705 (Дмитро Коцюбайло, друг Да Вінчі).

Міжнародні перекази (WesternUnion, MoneyGram): Kotsiubailo Dmytro


Якщо бажаєте напряму відправити Новою Поштою:
м.Авдіївка, 1 відділення, 097 738 44 80 (Коцюбайло Дмитро)


Допомогу для відправки збираємо у редакції «Видавничого дому «Приватна газета» (вул. Шевченка, 50А).

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Автор: Альона Душенко
Теги: помощь военным
компанія «Інтера Люкс»

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Помощь военным:

Акция "Телеграфа" в помощь украинским военнослужащим. Мы призываем кременчужан оказать посильную помощь нашим солдатам. Деньги, продукты и вещи нужно приносить в приёмную издательского дома "Приватная газета" по адресу: ул. Шевченко, 50-А. Телефон для справок: 097-210-32-00 (Иван).

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