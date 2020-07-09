819 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні

На Полтавщині 330 випадків захворювання
В Україні зафіксовано 819 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 10 липня (станом на 9.00) в Україні 52 043 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1 345 летальних, 24 800 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 819 нових випадків. Загалом проведено 773 831 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2060 випадків;
- Волинська область — 2932 випадки;
- Дніпропетровська область — 1137 випадків;
- Донецька область — 751 випадок;
- Житомирська область — 1512 випадків;
- Закарпатська область — 3734 випадки;
- Запорізька область — 610 випадків;
- Івано-Франківська область — 2915 випадків;
- Кіровоградська область — 670 випадків;
- м. Київ — 5990 випадків;
- Київська область — 2940 випадків;
- Львівська область — 6763 випадки;
- Луганська область — 90 випадків;
- Миколаївська область — 467 випадків;
- Одеська область — 2108 випадків;
- Полтавська область — 330 випадків;
- Рівненська область — 4454 випадки;
- Сумська область — 332 випадки;
- Тернопільська область — 2174 випадки;
- Харківська область — 2577 випадків;
- Херсонська область — 203 випадки;
- Хмельницька область — 881 випадок;
- Чернівецька область — 5096 випадків;
- Черкаська область — 725 випадків;
- Чернігівська область — 592 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.