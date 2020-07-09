Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

819 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 488

 

На Полтавщині 330 випадків захворювання

В Україні зафіксовано 819 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 10 липня (станом на 9.00) в Україні 52 043 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1 345 летальних, 24 800 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 819 нових випадків. Загалом проведено 773 831 тестування методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2060 випадків;
  • Волинська область — 2932 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1137 випадків;
  • Донецька область — 751 випадок;
  • Житомирська область — 1512 випадків;
  • Закарпатська область — 3734 випадки;
  • Запорізька область — 610 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2915 випадків;
  • Кіровоградська область — 670 випадків;
  • м. Київ — 5990 випадків;
  • Київська область — 2940 випадків;
  • Львівська область — 6763 випадки;
  • Луганська область — 90 випадків;
  • Миколаївська область — 467 випадків;
  • Одеська область — 2108 випадків;
  • Полтавська область — 330 випадків;
  • Рівненська область — 4454 випадки;
  • Сумська область — 332 випадки;
  • Тернопільська область — 2174 випадки;
  • Харківська область — 2577 випадків;
  • Херсонська область — 203 випадки;
  • Хмельницька область — 881 випадок;
  • Чернівецька область — 5096 випадків;
  • Черкаська область — 725 випадків;
  • Чернігівська область — 592 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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