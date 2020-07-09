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Надзвичайні новини, Полтавщина

25 ударів палицею та 31 ножем: полтавець вбив товариша через телефон

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 669

 

44-річний чоловік сяде за ґрати на 12 років

44-річний мешканець Полтави сяде за ґрати за жорстоке вбивство свого товариша. 


За інформацією прокуратури Полтавської області, у січні 2020 року полтавець після вживання алкоголю звинуватив свого 47-річного товариша у крадіжці мобільного. Під час конфлікту він не менше 25 разів вдарив потерпілого дерев’яною палицею, а потім наніс 31 ножове поранення в різні частини тіла, які виявилися несумісними із життям.


Полтавська місцева прокуратура підтримала публічне обвинувачення стосовно 44-річного чоловіка. Октябрським районним судом Полтави за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України) чоловік на 12 років позбавлений волі.

 

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: khersonline.net
Теги: убийство нож Полтава телефон
компанія «Інтера Люкс»

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