25 ударів палицею та 31 ножем: полтавець вбив товариша через телефон

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 669

44-річний чоловік сяде за ґрати на 12 років

44-річний мешканець Полтави сяде за ґрати за жорстоке вбивство свого товариша.





За інформацією прокуратури Полтавської області, у січні 2020 року полтавець після вживання алкоголю звинуватив свого 47-річного товариша у крадіжці мобільного. Під час конфлікту він не менше 25 разів вдарив потерпілого дерев’яною палицею, а потім наніс 31 ножове поранення в різні частини тіла, які виявилися несумісними із життям.





Полтавська місцева прокуратура підтримала публічне обвинувачення стосовно 44-річного чоловіка. Октябрським районним судом Полтави за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України) чоловік на 12 років позбавлений волі.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.