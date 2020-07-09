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Рівень забрудненості Сухого Кагамлику б'є рекорди

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 355 Коментарів: 1

 

Індекс лактозопозитивної кишкової палички на пляжі у районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» становить 2 400 000

Рівень забрудненості річки Сухий Кагамлик досяг рекордних показників. Про якість води у відкритих водоймах нашого міста інформує Кременчуцький МВ ПЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України».


За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 3 липня, показники забрудненості води у річках Дніпро та Сухий Кагамлик не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:

  • р. Сухий Кагамлик, пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» – початок пляжу 2 400 000, кінець пляжу 700 000 (допустиме значення – 5 000);
  • р. Дніпро, Центральний пляж – індекс лактозопозитивної кишкової палички на початку пляжу становить 240 000, кінець пляжу – 700 000 (допустиме значення – 10 000).

Аби запобігти розповсюдженню інфекційних захворювань під час відпочинку, фахівці рекомендують жителям міста утриматися від купання у цих водоймах.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Днепр Сухой Кагамлык загрязненность пляж купание
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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Pravda:
Сьогодні, 08:41

то есть кагамлык это канализация? не удивительно учитывая что он почти весь застроен прямо к реке и местами трубы от домов идут прямиком в реку. Вдоль берега не пройти, упираешься в заборы. Например в районе Пивзавода напротив мегамаркета Мебельный.


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