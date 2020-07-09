Рівень забрудненості Сухого Кагамлику б'є рекорди

Індекс лактозопозитивної кишкової палички на пляжі у районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» становить 2 400 000
Рівень забрудненості річки Сухий Кагамлик досяг рекордних показників. Про якість води у відкритих водоймах нашого міста інформує Кременчуцький МВ ПЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України».
За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 3 липня, показники забрудненості води у річках Дніпро та Сухий Кагамлик не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:
Аби запобігти розповсюдженню інфекційних захворювань під час відпочинку, фахівці рекомендують жителям міста утриматися від купання у цих водоймах.