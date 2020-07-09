Афера століття: чоловіка «кинули» під час покупки авто за 150 тисяч грн

45-річний плавнівець хотів придбати легковик з-за кордону, але його ошукали
7 липня до поліції Горішніх Плавнів звернувся 45-річний місцевий мешканець, який став жертою шахраїв, коли намагався придбати автомобіль з-за кордону. Про інцидент інформує Кременчуцький відділ поліції.
Чоловік повідомив: два тижні тому невідома особа під приводом продажу в інтернеті автомобіля розповіла про, те що їй терміново потрібні гроші для оформлення на кордоні. Таким чином шахраї заволоділи коштами своєї жертви в сумі 150 000 грн, які він перерахував на банківський рахунок.
За згаданим фактом розпочали кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).