Афера століття: чоловіка «кинули» під час покупки авто за 150 тисяч грн

Сьогодні, 07:31 Переглядів: 875 Коментарів: 1

7 липня до поліції Горішніх Плавнів звернувся 45-річний місцевий мешканець, який став жертою шахраїв, коли намагався придбати автомобіль з-за кордону. Про інцидент інформує Кременчуцький відділ поліції.





Чоловік повідомив: два тижні тому невідома особа під приводом продажу в інтернеті автомобіля розповіла про, те що їй терміново потрібні гроші для оформлення на кордоні. Таким чином шахраї заволоділи коштами своєї жертви в сумі 150 000 грн, які він перерахував на банківський рахунок.



За згаданим фактом розпочали кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).





Поліція попереджає: під час здійснення подібних покупок користуйтеся послугами тільки перевірених фірм і ні в якому разі не перераховуйте гроші «в нікуди».