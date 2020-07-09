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Надзвичайні новини

Афера століття: чоловіка «кинули» під час покупки авто за 150 тисяч грн

Сьогодні, 07:31 Переглядів: 875 Коментарів: 1

45-річний плавнівець хотів придбати легковик з-за кордону, але його ошукали

7 липня до поліції Горішніх Плавнів звернувся 45-річний місцевий мешканець, який став жертою шахраїв, коли намагався придбати автомобіль з-за кордону. Про інцидент інформує Кременчуцький відділ поліції.


Чоловік повідомив: два тижні тому невідома особа під приводом продажу в інтернеті автомобіля розповіла про, те що їй терміново потрібні гроші для оформлення на кордоні. Таким чином шахраї заволоділи коштами своєї жертви в сумі 150 000 грн, які він перерахував на банківський рахунок.


За згаданим фактом розпочали кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).


Поліція попереджає: під час здійснення подібних покупок користуйтеся послугами тільки перевірених фірм і ні в якому разі не перераховуйте гроші «в нікуди».
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Автор: Катерина Турубара
Теги: мошенничество шахрайство автомобиль покупки интернет-мошенничество
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

24
кремень:
Сьогодні, 07:46

Жадность фраера сгубила!Как говорил всеми любимый Папанов ,если человек дурак то это надолго,а если идиот то  это навсегда!


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