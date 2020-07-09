У Кременчуці на коронавірус захворіла 82-річна пацієнтка лікарні «Кременчуцька»

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У Кременчуці маємо + одного хворого на коронавірусну інфекцію – на цей раз заразилася жінка 82 років. Таку інформацію сьогодні, 9 липня, оприлюднив міський голова Віталій Малецький.





Хвора перебуває на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» з пневмонією. Стан її здоров‘я лікарі оцінюють як задовільний. Зараз вивчається коло її контактних осіб та можливі шляхи інфікування.





Проте є й хороші новини: ще два пацієнти сьогодні одужали від коронавірусної хвороби, що підтвердили негативні ПЛР-тести.