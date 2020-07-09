Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці на коронавірус захворіла 82-річна пацієнтка лікарні «Кременчуцька»

Сьогодні, 21:59 Переглядів: 403

 

9 липня стало відомо, що двоє кременчужан одужали від коронавірусної хвороби

У Кременчуці маємо + одного хворого на коронавірусну інфекцію – на цей раз заразилася жінка 82 років. Таку інформацію сьогодні, 9 липня, оприлюднив міський голова Віталій Малецький.


Хвора перебуває на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» з пневмонією. Стан її здоров‘я лікарі оцінюють як задовільний. Зараз вивчається коло її контактних осіб та можливі шляхи інфікування.


Проте є й хороші новини: ще два пацієнти сьогодні одужали від коронавірусної хвороби, що підтвердили негативні ПЛР-тести.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус пациенты инфекционное отделение больница «Кременчугская» ПЦР-тесты
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