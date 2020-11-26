Віктор Вихрист з нокдауном переміг по очках поляка Соколовскі

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 479

Суперважковаговик з Кременчука Віктор Вихрист (5-0, 4 KO) одноголосним рішенням суддів переміг поляка Каміла Соколовські (10-20-2, 4 KO). Віктор провів п'ятий бій на профіринзі. Сам шестираундовий поєдинок проходив 27 листопада у місті Нанта Франція. Поєдинок відбудеться в андеркарді бою Тоні Йоки (8-0, 7 КО) і Крістіана Хаммера (25-6, 15 КО).





Зауважимо, що саме з поляком Соколовскі Віктор планував провести свій 4-й бій 31 жовтня, проте суперника замінили за кілька днів до бою.









В третьому раунді, завдяки хорошій серії ударів, Вихрист відправив суперника в нокдаун. Поляк пропустив івий боковий в гоову і впав. Соколовскі одразу піднявся з настилу рингу. Бій тривав усі 6 раундів, наш «Фауст» повністю домінував, проте не зміг достроково перемогти суперника.





Всі троє суддів зафіксували переконливу перемогу Віктора (60:53, 60:53, 60:53).





Нагадаємо, що Віктор дебютував на професійному ринзі в лютому цього року, вже в першому раунді нокаутувавши білоруса Андрія Мазаника. Потім Віктор достроково перемагав Семена Пахомова, Габріеля Енгуему і Якупа Саглама.