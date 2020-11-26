Антирекорд Полтавщини: 789 нових випадків захворювання на COVID-19

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Новий антирекорд зафіксований і на всеукраїнському рівні

16 294 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник.





Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 639 осіб;

летальних випадків – 184;

одужало – 8 897 осіб;

здійснено тестувань за добу – 67 348 (зокрема методом ПЛР – 43 458, методом ІФА – 23 890).

За весь час пандемії в Україні

- захворіло – 709 701 особа;

- одужало – 335 135 осіб;

- летальних випадків – 12 093;

- проведено ПЛР-тестувань – 4 463 249.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 739), Дніпропетровській (1 599), Одеській (1 350), Запорізькій (1 067) та Сумській (1 013) областях.





Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 67 278 випадків;

Вінницька область – 17 051 випадок;

Волинська область – 23 656 випадків;

Дніпропетровська область – 36 487 випадків;

Донецька область – 22 210 випадків;

Житомирська область – 29 098 випадків;

Закарпатська область – 22 974 випадки;

Запорізька область – 29 296 випадків;

Івано-Франківська область – 35 374 випадки;

Київська область – 36 214 випадків;

Кіровоградська область – 4 941 випадок;

Луганська область – 6 185 випадків;

Львівська область – 45 052 випадки;

Миколаївська область – 17 710 випадків;

Одеська область – 42 851 випадок;

Полтавська область – 21 490 випадків;

Рівненська область – 30 430 випадків;

Сумська область – 27 603 випадки;

Тернопільська область – 27 425 випадків;

Харківська область – 54 517 випадків;

Херсонська область – 9 845 випадків;

Хмельницька область – 28 917 випадків;

Черкаська область – 22 053 випадки;

Чернівецька область – 33 291 випадок;

Чернігівська область – 17 753 випадки.





Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.









За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 21 490 випадків захворювання на COVID-19.





Одужали 11 465 (+542) жителів області, продовжують лікування 9 574 людини, зокрема 182 дитини.





Всього зареєстровано 451 летальний випадок, нових – 15 (Полтава – 4; Кременчук – 2; Чутівський район – 2; Горішні Плавні; Лубни; Глобинський, Диканський, Кобеляцький, Лубенський, Полтавський райони).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 789.









Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

Полтава – 9 527 (234 нові випадки),

Кременчук – 2 814 (105 нових випадків),

Горішні Плавні – 862 (23 нові випадки),

Миргород – 821 (23 нові випадки),

Полтавський район – 812 (44 нові випадки),

Лубни – 545 (47 нових випадків),

Зіньківський район – 524 (35 нових випадків),

Лохвицький район – 521 (38 нових випадків),

Котелевський район – 453 (13 нових випадків),

Новосанжарський район – 350 (17 нових випадків),

Глобинський район – 347 (5 нових випадків),

Кременчуцький район – 326 (33 нові випадки),

Диканський район – 325 (4 нові випадки),

Пирятинський район – 306 (68 нових випадків),

Карлівський район – 246,

Шишацький район – 242 (7 нових випадків),

Великобагачанський район – 233 (1 новий випадок),

Хорольський район – 228,

Кобеляцький район – 227 (5 нових випадків),

Решетилівський район – 224 (12 нових випадків),

Миргородський район – 211 (18 нових випадків),

Гадяч – 208 (15 нових випадків),

Чутівський район – 170 (1 новий випадок),

Лубенський район – 163 (15 нових випадків),

Машівський район – 144,

Гадяцький район – 139 (5 нових випадків),

Семенівський район – 137 (1 новий випадок),

Козельщинський район – 132 (9 нових випадків),

Гребінківський район – 117 (10 нових випадків),

Оржицький район – 69 (1 новий випадок),

Чорнухинський район – 67.





Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):

Великобагачанський – 71,

Гадяч – 91,

Гадяцький – 53,

Глобинський – 83,

Гребінківський – 27,

Диканський – 52,

Зіньківський – 149,

Карлівський – 31,

Кобеляцький – 68,

Козельщинський – 43,

Горішні Плавні – 356,

Котелевський – 127,

Кременчук – 1 281,

Кременчуцький – 200,

Лохвицький – 145,

Лубни – 222,

Лубенський – 68,

Машівський – 37,

Миргород – 356,

Миргородський – 93,

Новосанжарський – 133,

Оржицький – 17,

Пирятинський – 206,

Полтава – 5 023,

Полтавський – 394,

Решетилівський – 57,

Семенівський – 38,

Хорольський – 49,

Чорнухинський – 15,

Чутівський – 34,

Шишацький – 55.





Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!





*На мапі вказана загальна кількість виявлених випадків захворювання в тих чи інших районах та населених пунктах Полтавської області з початку пандемії.