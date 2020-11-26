Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.11.2020 10:00
Підтверджені:
Україна677189
Кременчук2709
Хворі:
Україна348077
Кременчук1097
Одужало:
Україна317395
Кременчук1537
Померло:
Україна11717
Кременчук75
Кременчук

В воскресенье в Кременчуге пойдёт дождь, а в начале следующей недели – мокрый снег

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 502

 

По другим прогнозам, следующая неделя начнётся с сильных дождей, берите с собой зонтик

На последних выходных этой осени в Кременчуге продолжит держаться достаточно тёплая погода, которая царила в города на рабочей неделе. Однако в воскресенье синоптики обежают дождь, который в начале следующей неделе сменится мокрым снегом.


 

Именно такой прогноз даёт Sinoptik. Суббота, 28 ноября, пройдёт без осадков, а температура днём максимум поднимется до +8°С. Воскресенье, 29 ноября, станет более прохладным и принесёт мелкий дождь. А уже с понедельника, 30 ноября, и до среды, 2 декабря, каждый день в Кременчуге будет идти мокрый снег. Должна же зима как-то напомнить о своём приближении?


 

Gismeteo прогнозирует +2°С...+7°С на уикенд и солидарен с Sinoptik по поводу дождя в воскресенье, 29 ноября. Однако этот погодный портал не сообщает о снеге в начале следующей недели, а лишь о сильных дождях, которые накроют наш город.


 

Ventusky обещает сухую и пасмурную погоду, а также температурный режим от +1°С до +5°С в выходные. А днём в понедельник, 30 ноября, в Кременчуге задождит – так что взять с собой зонтик не помешает – и поднимется ветер до 15 км/час.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: погода прогноз дождь снег
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх