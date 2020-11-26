В воскресенье в Кременчуге пойдёт дождь, а в начале следующей недели – мокрый снег

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 502

На последних выходных этой осени в Кременчуге продолжит держаться достаточно тёплая погода, которая царила в города на рабочей неделе. Однако в воскресенье синоптики обежают дождь, который в начале следующей неделе сменится мокрым снегом.





Именно такой прогноз даёт Sinoptik. Суббота, 28 ноября, пройдёт без осадков, а температура днём максимум поднимется до +8°С. Воскресенье, 29 ноября, станет более прохладным и принесёт мелкий дождь. А уже с понедельника, 30 ноября, и до среды, 2 декабря, каждый день в Кременчуге будет идти мокрый снег. Должна же зима как-то напомнить о своём приближении?





Gismeteo прогнозирует +2°С...+7°С на уикенд и солидарен с Sinoptik по поводу дождя в воскресенье, 29 ноября. Однако этот погодный портал не сообщает о снеге в начале следующей недели, а лишь о сильных дождях, которые накроют наш город.





Ventusky обещает сухую и пасмурную погоду, а также температурный режим от +1°С до +5°С в выходные. А днём в понедельник, 30 ноября, в Кременчуге задождит – так что взять с собой зонтик не помешает – и поднимется ветер до 15 км/час.