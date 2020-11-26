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Кременчужани вшанували пам'ять жертв голодоморів

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 355

 

До пам’ятного знаку «Жертвам голодомору» поклали колосся пшениці та живі квіти

27 листопада, напередодні Дня пам’яті жертв голодоморів, кременчужани зібралася біля пам’ятного знаку «Жертвам голодомору», щоб  вшанувати пам'ять померлих від голоду жителів Кременчука та Кременчуцького району. Про це інформує пресслужба мерії Кременчука.


До підніжжя знаку «Жертвам голодомору» на знак пам’яті за невинно загубленими душами наших земляків, які загинули від голоду, поклали оберемки колосся пшениці та живі квіти.


Вже стільки часу минуло з тих пір, а український народ і донині з жахом згадує той період. Близько 8 мільйонів невинних жертв, закатованих голодною смертю, покоїть українська земля. Вічна їм пам’ять!

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: Голодомор
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