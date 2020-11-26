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На Полтавщині травмувалися водій мопеда та пішохід

Сьогодні, 13:06 Переглядів: 85

Поліція встановлює обставини 

Поліція Полтави збирає матеріали для прийняття рішень стосовно двох дорожньо-транспортних подій, що сталися вчора 27 листопада. В одній ДТП постраждав водій мопеда, в іншій – жінка-пішохід. Про це пресслужба поліції Полтавщини. 


Близько 8 ранку на вул. Зіньківська, поблизу ТРЦ «Київ», 30-річний водій автомобіля «ВАЗ 2107», під час маневру допустив зіткнення із зустрічним мопедом «Honda Tact». Унаслідок ДТП водій «Honda» отримав тілесні ушкодження та був доставлений до міської лікарні.


Інша ДТП сталася близько 20 години. Жінка-пішохід потрапила «під колеса» автомобіля «ВАЗ 2109». Жінку з переломом ушпиталили до лікарні.


За попередньою інформацією, постраждала 40-річна жінка, вона перетинала дорогу у невстановленому місці. Поліція вивчає обставини події.

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Автор: Альона Душенко
Теги: ДТП
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