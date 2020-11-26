«Другий день бігаємо з відрами»: частина Кременчука без води

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 698

Служби не реагують та не відповідають на телефонні дзвінки

До редакції «Телеграфа» звернувся мешканець Першого Занасипа Руслан. Чоловік розповів, що частина мікрорайону другу добу сидить без води. Вчора, 27 листопада, вечері сталася аварія внаслідок якої на дорозі вода била фонтаном. Місце розриву накрили коробкою із написом «люк».





- Постійні прориви в одних і тих же місцях. Люди другий день бігають з відрами у пошуках води. Зараз у час пандемія коронавірусу, а ми навіть руки немаємо можливості помити, - зауважив Руслан.





За словами чоловіка, вони другу добу «обривають» телефони служби допомоги мера та диспетчерської «Водоканалу» (067-403-97-86 та 050-027-59-84). Спочатку на 15-63 сказали, що зафіксували, а вже сьогодні ні одні, не інші слухавку не беруть.









Служба допомоги мера на своїй сторінці в фейсбуці повідомила, що у зв’язку з роботами на АТС у них тимчасово відсутній телефонний зв'язок у мережі мобільних операторів та стаціонарного зв'язоку у мережі ПАТ «Укртелеком» (окрім тел.3-62-80).





За повідомленням КП «Кременчукводоканал» у місті за три дні виявлено 5 поривів мереж холодного водопостачання: