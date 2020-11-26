Троє молодиків побили кременчужанина, забрали мобільний та втекли у невідомому напрямку

Сьогодні, 14:19 Переглядів: 862

Сьогодні, 28 листопада, близько 1-ї години ночі, екіпажі патрульної поліції отримали виклик про грабіж, що стався на вулиці Небесної Сотні. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.





34-річний заявник повідомив поліцейським, що троє молодиків завдали йому тілесні ушкодження, забрали мобільний телефон та втекли у невідомому напрямку.





Отримавши опис грабіжників, інспектори розпочали пошук.





Невдовзі охоронці порядку помітили та затримали схожих за описом громадян. Потерпілий упізнав ймовірних грабіжників та свої викрадені речі.

На місце викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин.