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Надзвичайні новини

Троє молодиків побили кременчужанина, забрали мобільний та втекли у невідомому напрямку

Сьогодні, 14:19 Переглядів: 862

 Правоохоронці затримали по гарячих слідах 

Сьогодні, 28 листопада, близько 1-ї години ночі, екіпажі патрульної поліції отримали виклик про грабіж, що стався на вулиці Небесної Сотні. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука. 


34-річний заявник повідомив поліцейським, що троє молодиків завдали йому тілесні ушкодження, забрали мобільний телефон та втекли у невідомому напрямку.


Отримавши опис грабіжників, інспектори розпочали пошук.


Невдовзі охоронці порядку помітили та затримали схожих за описом громадян. Потерпілий упізнав ймовірних грабіжників та свої викрадені речі.

На місце викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин.

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Автор: Альона Душенко
Теги:
компанія «Інтера Люкс»
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