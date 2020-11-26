Затримали злодіїв-сканеристів, які викрадали автомобілі на Полтавщині

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 450

У скоєнні крадіжок із автомобілів підозрюють двох полтавців, один з яких має кримінальне минуле. У поліції є обґрунтовані підстави вважати, що від початку жовтня цього року чоловіки вчинили щонайменше 10 злочинів. Про це повідомляє пресслуба поліції у Полтавській області.





Зловмисників викрили працівники карного розшуку Полтавського відділу поліції спільно з оперативниками управління карного розшуку Главку поліції області. Спільникам, яким 43 та 55 років, інкримінують таємне викрадення чужого майна, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, та поєднане з проникненням (ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України).





- Оперативники та слідчі встановили, що фігуранти відчиняли транспортні засоби шляхом сканування електронного ключа сигналізації спеціальним пристроєм. В окремих випадках вдавалися до розбиття скла та пошкодження замків. Зловмисників цікавили коштовні речі, які можна вигідно закласти у ломбарді. Під час обшуків за адресами їх проживання слідчі вилучили набори інструментів, мобільні телефони та особисті речі потерпілих власників транспортних засобів (сумки, посвідчення, банківські картки, ґаджети тощо). Серед вилученого також є речовини, що можуть належати до наркотичних засобів. У рамках кримінального провадження призначені експертизи - повідомив начальник поліції Полтавщини Іван Вигівський.





Поліція встановлює причетність підозрюваних до скоєння аналогічних злочинів на території міста та інших районів області. Триває досудове розслідування. Якщо суд визнає чоловіків винними у «серії» корисливих злочинів, їм загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.