Затримали злодіїв-сканеристів, які викрадали автомобілі на Полтавщині

У скоєнні крадіжок із автомобілів підозрюють двох полтавців, один з яких має кримінальне минуле. У поліції є обґрунтовані підстави вважати, що від початку жовтня цього року чоловіки вчинили щонайменше 10 злочинів. Про це повідомляє пресслуба поліції у Полтавській області.
Зловмисників викрили працівники карного розшуку Полтавського відділу поліції спільно з оперативниками управління карного розшуку Главку поліції області. Спільникам, яким 43 та 55 років, інкримінують таємне викрадення чужого майна, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, та поєднане з проникненням (ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України).
Поліція встановлює причетність підозрюваних до скоєння аналогічних злочинів на території міста та інших районів області. Триває досудове розслідування. Якщо суд визнає чоловіків винними у «серії» корисливих злочинів, їм загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.