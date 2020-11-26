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Посол Азербайджану Ельміра Ахундова відвідала Кременчук

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 291

Під час візиту Повноважний посол Азербайджанської Республіки в Україні Ельміра Ахундова має провести зустрічі з представниками кременчуцького бізнесу

Кременчук відвідала Повноважний посол Азербайджанської Республіки в Україні Ельміра Ахундова. 27 листопада у рамках візиту з керівником дипломатичної місії Азербайджану зустрівся перший заступник міського голови Володимир Пелипенко. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


Обидві сторони обговорили питання щодо подальшої співпраці Кременчука та Азербайджанської Республіки у різних сферах діяльності.


Під час візиту Повноважний посол Азербайджанської Республіки в Україні Ельміра Ахундова має провести зустрічі з представниками кременчуцького бізнесу, а також ознайомитися з роботою ряду підприємств Кременчука.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Пресслужба мерії Кременчука
Теги: посол Азербайджан
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