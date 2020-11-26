Посол Азербайджану Ельміра Ахундова відвідала Кременчук

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 291

Під час візиту Повноважний посол Азербайджанської Республіки в Україні Ельміра Ахундова має провести зустрічі з представниками кременчуцького бізнесу

Кременчук відвідала Повноважний посол Азербайджанської Республіки в Україні Ельміра Ахундова. 27 листопада у рамках візиту з керівником дипломатичної місії Азербайджану зустрівся перший заступник міського голови Володимир Пелипенко. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.



Обидві сторони обговорили питання щодо подальшої співпраці Кременчука та Азербайджанської Республіки у різних сферах діяльності.





Під час візиту Повноважний посол Азербайджанської Республіки в Україні Ельміра Ахундова має провести зустрічі з представниками кременчуцького бізнесу, а також ознайомитися з роботою ряду підприємств Кременчука.