ФК «Кремінь» долучився до поетичного флешмобу

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Футбольний клуб «Кремінь» долучився до поетичного флешмобу. Перед грою Кремінь - Альянс комантетор Віталій Кравченко зачитав рядки Василя Стуса. Таким чином кременчуцький клуб долучився до поетичного флешмобу, який проходить серед футбольних клубів.





У цьому полі, синьому, як льон,

де тільки ти і ні душі навколо,

уздрів і скляк: блукало в тому полі

сто тіней. В полі, синьому, як льон...





У цьому полі, синьому, як льон,

супроти тебе — сто тебе супроти

і кожен супротивник — у скорботі,

і кожен супротивник, заборон.









До поетичного челенджу приєднався і херсонський Кристал. Коментар Олександр Олійник перед грою Кристал - ВПК-Агро зачитав вірш Ліни Костенко.





Красива осінь вишиває клени

Червоним, жовтим, срібним, золотим.

А листя просить: – Виший нас зеленим!

Ми ще побудем, ще не облетим.



