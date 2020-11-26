ФК «Кремінь» долучився до поетичного флешмобу

Футбольний клуб «Кремінь» долучився до поетичного флешмобу. Перед грою Кремінь - Альянс комантетор Віталій Кравченко зачитав рядки Василя Стуса. Таким чином кременчуцький клуб долучився до поетичного флешмобу, який проходить серед футбольних клубів.
У цьому полі, синьому, як льон,
де тільки ти і ні душі навколо,
уздрів і скляк: блукало в тому полі
сто тіней. В полі, синьому, як льон...
У цьому полі, синьому, як льон,
супроти тебе — сто тебе супроти
і кожен супротивник — у скорботі,
і кожен супротивник, заборон.
До поетичного челенджу приєднався і херсонський Кристал. Коментар Олександр Олійник перед грою Кристал - ВПК-Агро зачитав вірш Ліни Костенко.