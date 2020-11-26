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Кременчук, Спорт

ФК «Кремінь» долучився до поетичного флешмобу

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 170

 

Спортивні кометатори долучають вболівальників до поезії

Футбольний клуб «Кремінь» долучився до поетичного флешмобу. Перед грою Кремінь - Альянс комантетор Віталій Кравченко зачитав рядки Василя Стуса. Таким чином кременчуцький клуб долучився до поетичного флешмобу, який проходить серед футбольних клубів. 


У цьому полі, синьому, як льон,
де тільки ти і ні душі навколо,
уздрів і скляк: блукало в тому полі
сто тіней. В полі, синьому, як льон...


У цьому полі, синьому, як льон,
супроти тебе — сто тебе супроти
і кожен супротивник — у скорботі,
і кожен супротивник, заборон.



До поетичного челенджу приєднався і херсонський Кристал. Коментар Олександр Олійник перед грою Кристал - ВПК-Агро зачитав вірш Ліни Костенко. 


Красива осінь вишиває клени
Червоним, жовтим, срібним, золотим.
А листя просить: – Виший нас зеленим!
Ми ще побудем, ще не облетим.


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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Альянс
компанія «Інтера Люкс»
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