На Полтавщині згрів автомобіль - власника з опіками обличчя та рук ушпиталили

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Вчора, 27 листопада, у Полтаві внаслідок пожежі згорів автомобіль, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Полтавській області.





Пожежа сталася близько 4 ранку у приватному домоволодінні. Вогнем знищено гараж та автомобіль «ЗАЗ-1102», пошкоджено зовнішню стіну житлового будинку. Внаслідок пожежі 60-річний господар отримав термічні опіки 2-3 ступенів обличчя та обох рук (3%). Його доставили в Полтавську ЦРЛ.





Рятувальникам вдалося врятувати житловий будинок. Збитки та причина пожежі встановлюються.