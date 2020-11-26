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На Полтавщині згрів автомобіль - власника з опіками обличчя та рук ушпиталили

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 168

Причини пожежі встановлюються

Вчора, 27 листопада, у Полтаві внаслідок пожежі згорів автомобіль, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Полтавській області. 


Пожежа сталася близько 4 ранку у приватному домоволодінні. Вогнем знищено гараж та автомобіль «ЗАЗ-1102», пошкоджено зовнішню стіну житлового будинку. Внаслідок пожежі 60-річний господар отримав термічні опіки 2-3 ступенів обличчя та обох рук (3%). Його доставили в Полтавську ЦРЛ.


Рятувальникам вдалося врятувати житловий будинок. Збитки та причина пожежі встановлюються. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: автомобіль горел автомобиль
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