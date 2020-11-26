ЦВК достроково припинила повноваження всього складу Пришибської сільської ТВК

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27 листопада ЦВК достроково припинила повноваження всього складу Пришибської сільської ТВК , про що повідомляє пресслужба комісії.





Комісія розглянула скаргу кандидатки на посаду Пришибського сільського голови Кременчуцького району Полтавської області Валентини Городянко, в якій вона просила встановити факт грубого порушення Пришибською сільською ТВК положень Виборчого кодексу та достроково припинити повноваження усього її складу. У скарзі йшлося про невиконання комісією судових рішень, що спричинило спотворення результатів виборів сільського голови.





Комісія встановила факт одноразового грубого та систематичного порушення вказаною комісією законодавства та достроково припинила повноваження всього її складу. При цьому Кременчуцька районна ТВК має не пізніше 18.00 28 листопада повідомити місцеві організації політичних партій, за поданнями яких до складу Пришибської сільської ТВК було включено осіб, повноваження яких достроково припинено, про необхідність подати до неї не пізніше 18.00 29 листопада нових кандидатур для включення до складу цієї сільської виборчої комісії. А також – не пізніше 20.00 30 листопада Кременчуцький тервиборчком має сформувати новий склад Пришибської сільської ТВК та невідкладно поінформувати ЦВК.





Пришибська сільська ТВК після сформування її нового складу має забезпечити виконання рішень та висновків судів. А також встановити результати виборів Пришибського сільського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі.





Водночас Комісія звернулася до поліції для проведення перевірки обставин, викладених у цій постанові ЦВК, та вжиття належних заходів реагування в разі наявності підстав.