27 листопада ЦВК достроково припинила повноваження всього складу Пришибської сільської ТВК, про що повідомляє пресслужба комісії.
Комісія розглянула скаргу кандидатки на посаду Пришибського сільського голови Кременчуцького району Полтавської області Валентини Городянко, в якій вона просила встановити факт грубого порушення Пришибською сільською ТВК положень Виборчого кодексу та достроково припинити повноваження усього її складу. У скарзі йшлося про невиконання комісією судових рішень, що спричинило спотворення результатів виборів сільського голови.
Комісія встановила факт одноразового грубого та систематичного порушення вказаною комісією законодавства та достроково припинила повноваження всього її складу. При цьому Кременчуцька районна ТВК має не пізніше 18.00 28 листопада повідомити місцеві організації політичних партій, за поданнями яких до складу Пришибської сільської ТВК було включено осіб, повноваження яких достроково припинено, про необхідність подати до неї не пізніше 18.00 29 листопада нових кандидатур для включення до складу цієї сільської виборчої комісії. А також – не пізніше 20.00 30 листопада Кременчуцький тервиборчком має сформувати новий склад Пришибської сільської ТВК та невідкладно поінформувати ЦВК.
Пришибська сільська ТВК після сформування її нового складу має забезпечити виконання рішень та висновків судів. А також встановити результати виборів Пришибського сільського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі.
Водночас Комісія звернулася до поліції для проведення перевірки обставин, викладених у цій постанові ЦВК, та вжиття належних заходів реагування в разі наявності підстав.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.