Пам'яті жертв голодоморів: у Кременчуці презентували роман Ніни Данько

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 2

20 листопада у Кременчуцькій міській художній галереї відбулась презентація роману Ніни Данько «Між двома веснами», над яким авторка працювала 5 років. Як повідомила директорка галереї Оксана Бойко, захід був приурочений до Дня памяті жертв голодоморів.





Роман «Між двома веснами» – це історична хроніка, написана на основі спогадів свідків, документів, архівних даних. Він розповідає про долю українських козаків-хуторян за часів радянської влади, колективізації, розкуркулення та голодомору; показує долю 5 поколінь однієї родини Ночовних-Іщенків з Полтавщини. Події у творі охоплюють період з весни 1918 року до весни 1933 року.





Основний месседж твору: історична правда, любов до рідного краю, вшанування родинного вогню, увічнення пам'яті про родичів і земляків, померлих насильницькою смертю. Історію треба знати, аби вона не повторилась, - написала Оксана Бойко у фейбуці.





Графічні ілюстрації для книги створила невістка авторки Олена Іванова. З романом «Між двома веснами» Ніна Данько здобула перше місце в конкурсі на здобуття міської літературної премії ім. Віктора Баранова.





Роман можна прочитати, звернувшись до бібліотек міста.