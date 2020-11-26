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Кременчук, Культура, Кременчуг

Пам'яті жертв голодоморів: у Кременчуці презентували роман Ніни Данько

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 2

 

Роман «Між двома веснами» можна прочитати, звернувшись до бібліотек нашого міста

20 листопада у Кременчуцькій міській художній галереї відбулась презентація роману Ніни Данько «Між двома веснами», над яким авторка працювала 5 років. Як повідомила директорка галереї Оксана Бойко, захід був приурочений до Дня памяті жертв голодоморів.


Роман «Між двома веснами» – це історична хроніка, написана на основі спогадів свідків, документів, архівних даних. Він розповідає про долю українських козаків-хуторян за часів радянської влади, колективізації, розкуркулення та голодомору; показує долю 5 поколінь однієї родини Ночовних-Іщенків з Полтавщини. Події у творі охоплюють період з весни 1918 року до весни 1933 року.


Основний месседж твору: історична правда, любов до рідного краю, вшанування родинного вогню, увічнення пам'яті про родичів і земляків, померлих насильницькою смертю. Історію треба знати, аби вона не повторилась, - написала Оксана Бойко у фейбуці.


Графічні ілюстрації для книги створила невістка авторки Олена Іванова. З романом «Між двома веснами» Ніна Данько здобула перше місце в конкурсі на здобуття міської літературної премії ім. Віктора Баранова.


Роман можна прочитати, звернувшись до бібліотек міста.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ФБ Оксани Бойко
Теги: творчество презентация книга Голодомор художественная галерея
компанія «Інтера Люкс»
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