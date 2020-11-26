Посол Азербайджану в Україні з делегацією відвідали спорткомплекс «Айсберг»

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Посол Азербайджану в Україні Ельміра Ахундова з делегацією в ході робочого візиту до Полтавщини відвідали спорткомплекс «Айсберг». Про це повідомляє пресслужба кременчуцького хокейного клубу.





Директор ХК «Кременчук» Тарас Захарченко розповів делегації про розвиток спорту та хокею в Україні і Кременчуці, показав їм інфраструктуру арени «Айсберг», і подарував високому гостю з Азербайджану кепку з емблемою кременчуцької хокейної команди.









Посол Ельміра Ахундова з зацікавленістю спостерігала за тренуванням чемпіона України - УХЛ Парімач ХК «Кременчук». Особливий інтерес у делегації викликав досвід розвитку кременчуцького ДЮСШ «Авангард», і вся структура кременчуцького хокею від дитячо-юнацьких команд до професійної.









Додамо, що за ініціативи та за підтримки посольства Азербайджану в Україні близько 200 книг 14 категорій були передані в подарунок бібліотекам міста Кременчук.