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Кременчук, Спорт

Посол Азербайджану в Україні з делегацією відвідали спорткомплекс «Айсберг»

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 496

  Ельміра Ахундова отримала атрибутику хокейного клубу Кременчук 

Посол Азербайджану в Україні Ельміра Ахундова з делегацією в ході робочого візиту до Полтавщини відвідали спорткомплекс «Айсберг». Про це повідомляє пресслужба кременчуцького хокейного клубу. 


Посол Азербайджану Ельміра Ахундова відвідала Кременчук

 

Директор ХК «Кременчук» Тарас Захарченко розповів делегації про розвиток спорту та хокею в Україні і Кременчуці, показав їм інфраструктуру арени «Айсберг», і подарував високому гостю з Азербайджану кепку з емблемою кременчуцької хокейної команди.


 


Посол Ельміра Ахундова з зацікавленістю спостерігала за тренуванням чемпіона України - УХЛ Парімач ХК «Кременчук». Особливий інтерес у делегації викликав досвід розвитку кременчуцького ДЮСШ «Авангард», і вся структура кременчуцького хокею від дитячо-юнацьких команд до професійної.


 


Додамо, що за ініціативи та за підтримки посольства Азербайджану в Україні близько 200 книг 14 категорій були передані в подарунок бібліотекам міста Кременчук.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей Азербайджан посол
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