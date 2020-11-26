125 нових випадків COVID-19 у Кременчуці, троє померли

Сьогодні, 22:03 Переглядів: 557

Сьогодні, 28 листопада, в місті зареєстровано 125 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли: вісімдесят одна жінка віком від 23 до 80 років та сорок чотири чоловіки віком від 23 до 82 років. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, на жаль, три пацієнти померли.



Сто дев'ятнадцять пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.



Шість пацієнтів лікуються в інфекційних шпиталях.



По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування.



З'ясовується коло контактних.



