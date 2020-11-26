Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Підтверджені:
Україна677189
Кременчук2709
Хворі:
Україна348077
Кременчук1097
Одужало:
Україна317395
Кременчук1537
Померло:
Україна11717
Кременчук75
Кременчук, Коронавірус / Карантин

125 нових випадків COVID-19 у Кременчуці, троє померли

Сьогодні, 22:03 Переглядів: 557

 

Кременчужан закликають дотримуватися санітарних норм

Сьогодні, 28 листопада, в місті зареєстровано 125 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли: вісімдесят одна жінка віком від 23 до 80 років та сорок чотири чоловіки віком від 23 до 82 років. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, на жаль, три пацієнти померли.


Сто дев'ятнадцять пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.


Шість пацієнтів лікуються в інфекційних шпиталях.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування.


З'ясовується коло контактних.


Всього зареєстровано 2976 випадків.


Одужало 1577.


Померло 80.

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
компанія «Інтера Люкс»
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