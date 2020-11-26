Почти за гречку: и у них тоже предлагали покупать голоса

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И у нас, и у них прошли выборы. У нас - в конце октября, у них - в начале ноября. У них всего две партии и голосуют они в электронном формате. У кременчужан - бумажные бюллетени и четырнадцать партий. У них без билбордов с фейсами политиков и обилия предвыборных газет.





Выборы в США закончились и стали одними из самых спорных. Долго было непонятно, кто кого: представитель демократов Джо Байден или действующий президент, поддержанный республиканцами, Дональд Трамп. Потому как демократы объявили, что выиграл Байден, но республиканцы были с ними не согласны. По результатам подсчета победителем президентских выборов становится кандидат от демократической партии Джо Байден с 306 голосами выборщиков. Действующий президент Дональд Трамп набирает 232 голоса. Трамп все равно объявил себя победителем и пригрозил судиться, потому что у него претензии по подсчету голосов к некоторым штатам. Его адвокат заявил о «массовых исках в масштабах всей страны». В частности республиканцы подали иски в Мичигане, Аризоне и Пенсильвании, где по мнению Трампа сфальсифицировали десятки тысяч голосов. Но на итоги выборов это, по мнению экспертов, не повлияет. Чем отличаются их выборы от наших и как все эти события сказываются на жизни простых людей? Об этом мы поговорили с кременчужанами, которые уехали на ПМЖ в штаты.





Сергей уже около двух лет живет в штате Орегон, куда уехал со своей семьей по Грин-карте. Пока что у него нет права голоса на выборах, потому что для этого необходимо получить гражданство.





- В США другой принцип голосования. Во-первых, партий всего две: республиканцы и демократы. Во-вторых, у нас на выборах в бюллетене написана фамилия кандидата: например, Зеленский. Ты выбираешь человека, который войдет от штата в коллегию избирателей. Например, Василия Петрова, который идет от демократической или республиканской партии. В коллегии избирателей всего 538 человек. Дальше уже они будут голосовать за Президента. Соответственно, если в коллегию прошло больше республиканцев, то они выберут Трампа. Больше демократов – Байдена. Выигрывает тот, за кого проголосовало 270 выборщиков.









- Много тех, кто шел на выборы, чтобы проголосовать против Трампа?





- Половина населения изначально была за Трампа. Но есть и те, кто голосуют за Байдена, только чтобы Трампа не было. Особенно родственники тех, кто собирается иммигрировать в США. Потому что Трамп своим указом запретил в США любую иммиграцию: никаких Грин-карт или воссоединения семей. А Байден обещает обратное. А вся страна в том или ином поколении иммигранты. Мне даже встретилась темнокожая девушка, бабушка которой родом из Украины.





Но в целом, американцы очень консервативны. Если человек голосовал за республиканцев, то и дальше придерживается того же курса.





- Голоса на выборах покупают/продают или у них все по-честному?





- Такое тоже есть, хотя, естественно, это уголовно наказуемо. Но так называемый коренной американец никогда не продаст свой голос. Этим занимаются иммигранты, уже получившие право голоса, и всякие неблагополучные личности. Я встречал такие предложения на разных ресурсах, включая телеграмм-группы. Цена, которую предлагали за один голос – от 20 до 100 долларов.





- А включают ли административный ресурс?





- Нет, такого, как у нас, в США нет.





- На выборы ходят активно или как и в Украине, мол, ничего не изменится, зачем идти…





- По статистике, в США достаточно много людей ходит на выборы: более 70%. Не как в Украине, где на выборы пришла только треть населения. В этом году в США на выборах была рекордная явка. Среднестатистический американец обязательно идет на выборы. У них это как отдать долг. Почти как в СССР люди шли на выборы, потому что бесплатно разливали пиво, и это стало традицией. Так и здесь, но только без пива. Голос нужно отдать. Но не могу сказать, что при этом они разбираются в программах кандидатов, за которых собираются голосовать. По традиции отдают голос за республиканца или демократа.





- А как проходит избирательная кампания: тоже все утыкано билбордами?





- Оклеенных столбов, подъездов, билбордов с политиками здесь нет вообще.

Если где-то и встретится билборд, то на территории, которая относится к индейским племенам. И он будет электронный: вставил флешку и крути рекламу. Никаких переклеиваний. А вот по почте многое присылали. Была подробная инструкция, как и куда идти голосовать, как можно проголосовать по почте. Газет и прочей макулатуры тоже нет. Люди больше смотрят ТВ, все основное показывают там. Считается, что это и сыграло свою роль: подконтрольные Байдену телеканалы крутили, какой мрак ждет США, если останется Трамп, и как всех спасет Байден.





- Ожидали, что будут протесты и бунты, когда Трамп заявил, что не собирается уходить?





- В некоторых городах была движуха, но это не наш Майдан.







“Мой отец из Песчаного знает больше о протестах в Атланте, чем я”



Кременчужанка Марина, получившая гражданство США, живет в Атланте, в штате Джорджия. Именно он стал самым спорным: никак не могли посчитать голоса, отданные за республиканцев и демократов. В городе даже прошли акции протеста, на которые вышли сторонники Трампа.





– В прошлый раз я не пошла на выборы, когда выбирали между Клинтон и Трампом: мне они оба не нравились. Потом мы с дочкой узнали о победе Трампа и поняли, что надо было тогда просто бежать на избирательный участок. В этот раз я пошла голосовать за демократов. Пришла в школу, где развернули избирательный участок, рано утром, чтобы долго не стоять в очереди. Но она была небольшая. Всё было тихо, люди были в масках, на входе выдавали перчатки. Все соблюдали социальную дистанцию. Перед входом сидела женщина, которая проинструктировала, как и где голосовать. Если честно, я не готовилась к выборам и не знала фамилии, за кого отдавать голос. Думала, что я это сделаю уже во время самого голосования. Но оказалось, что нужно оставить телефон, с собой его брать на голосование нельзя. Моя дочь мне кинула месседж, за кого проголосовать – она посмотрела, кто избирается от демократов. Республиканцев мы с ней не любим: Трамп уже был, поэтому решили дать возможность другим себя проявить.





- В США тоже заполняют бюллетени?





- Нет, мы голосовали в электронном формате. Я выбирала кандидата на компьютере, который больше смахивает на банкомат, только он двухсторонний: рядом с тобой тоже могут голосовать люди. Но вы не видите экраны друг друга. Когда ты проголосовал, устройство выдает бумажку, которую затем сканируешь. На избирательном участке в самом конце тебе выдают стикер, что ты проголосовал. В этом году многие также голосовали по почте, чтобы никуда не идти. Думаю, поэтому и количество голосов в этом году было рекордным.





- Много людей в вашем окружении, голосовавших за демократов, просто чтобы не было Трампа?





- Я не знаю. В США не принято обсуждать политику – начинаются споры. Этим делиться просто неприлично. На работе никогда не заводим такие беседы. С подругой как-то по телефону общались, так она стала рассказывать, что я не за тех проголосовала. Таких тем лучше избегать: это мое личное дело.





- Встречается, что продают голоса?





- Я думаю, что такого нет: по крайней мере, я о таком никогда не слыхала.

- У вас были акции протестов из-за спора о подсчете голосов…





- Об этих драмах лучше знает мой отец, живущий в Песчаном под Кременчугом. Он мне звонил и спрашивал. Но я точно также смотрю все это в новостях. Да, я живу в Атланте. Но это нужно искать, где все эти события: наверное в центре. А мы работаем. И работаем тяжело, в госпитале, с коронавирусными больными. Просто не до этого. На обычной жизни все эти события никак не сказываются. Тут даже агитации на улицах нет: может, в центре что-то висело, но это надо ехать искать.





Языком цифр 538 голосов от коллегии выборщиков распределятся следующим образом: Байден — 306 Трамп — 232





Интересно, что эти результаты — зеркальное отражение президентской гонки в США в 2016 году. Тогда было все наоборот: кандидат от республиканцев Дональд Трамп получил именно 306 голосов выборщиков. А представительнице от демократов Хиллари Клинтон тогда достались 232 голоса.







Все сложно: как это делается у них



За президента американцы голосуют косвенно. Избиратели выбирают, кто войдет в коллегию, состоящую из 538 выборщиков. А дальше уже коллегия формально выбирает президента. Понятно, что если большинство вошедших в коллегию – демократы, они и выберут президентом "своего".



Коллегия выборщиков была создана в 1787 году авторами Конституции США как компромисс между сторонниками всенародного голосования и теми, кто считал, что выбирать президента должен Конгресс. Коллегия выборщиков была призвана гарантировать мелким штатам, что их голос будет представлен наравне со штатами с большим населением. Именно поэтому по сей день количество выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в Конгрессе США. Например, у Калифорнии – самого густонаселенного штата – 55 выборщиков: два места в Сенате, как положено каждому штату, плюс 53 места в Палате представителей пропорционально количеству жителей. У малонаселенных штатов по три выборщика: два сенатора и одно место в Палате представителей. Столица США Вашингтон не относится ни к одному из штатов и образует округ Колумбию, у которого нет голосов ни в Сенате, ни в Палате представителей. Однако согласно 23-й поправке к Конституции США, за округом Колумбия закреплено три голоса в Коллегии выборщиков.За исключением штатов Мэн и Небраска, кандидату, получившему большинство, достаются все голоса выборщиков от данного штата.





Для победы на президентских выборах кандидату достаточно набрать простое большинство в Коллегии выборщиков; в настоящее время оно составляет 270 голосов.





Если кандидаты в президенты получают одинаковое число голосов, окончательный выбор остается за Палатой представителей.









Кто такие "недобросовестные выборщики"?





Как правило, выборщики представляют политическую партию, от которой выдвигается кандидат в президенты, поэтому предполагается, что они проголосуют в соответствии со своей партийной принадлежностью.





Тем не менее, нет единого федерального закона, который бы их к этому обязывал. Выборщик, голосующий вопреки взятым на себя обязательствам, называется недобросовестным.





Недобросовестным выборщикам грозит наказание лишь в 29 штатах и округе Колумбия; в 21 штате их выбор никак не ограничен.

В штатах Мичиган и Миннесота голоса недобросовестных выборщиков признаются недействительными.





Как оценивается такая система голосования?



Институт выборщиков вызывал нарекания, поскольку возможна ситуация, когда кандидат, набравший большинство голосов избирателей, проигрывал на Коллегии выборщиков.





Такой прецедент случился в 2000 году, когда президент от республиканцев Джордж Буш получил большинство на Коллегии выборщиков, хотя за кандидата от демократов Альберта Гора проголосовало на 500 тысяч избирателей больше.