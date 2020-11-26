Почти за гречку: и у них тоже предлагали покупать голоса

И у нас, и у них прошли выборы. У нас - в конце октября, у них - в начале ноября. У них всего две партии и голосуют они в электронном формате. У кременчужан - бумажные бюллетени и четырнадцать партий. У них без билбордов с фейсами политиков и обилия предвыборных газет.
Выборы в США закончились и стали одними из самых спорных. Долго было непонятно, кто кого: представитель демократов Джо Байден или действующий президент, поддержанный республиканцами, Дональд Трамп. Потому как демократы объявили, что выиграл Байден, но республиканцы были с ними не согласны. По результатам подсчета победителем президентских выборов становится кандидат от демократической партии Джо Байден с 306 голосами выборщиков. Действующий президент Дональд Трамп набирает 232 голоса. Трамп все равно объявил себя победителем и пригрозил судиться, потому что у него претензии по подсчету голосов к некоторым штатам. Его адвокат заявил о «массовых исках в масштабах всей страны». В частности республиканцы подали иски в Мичигане, Аризоне и Пенсильвании, где по мнению Трампа сфальсифицировали десятки тысяч голосов. Но на итоги выборов это, по мнению экспертов, не повлияет. Чем отличаются их выборы от наших и как все эти события сказываются на жизни простых людей? Об этом мы поговорили с кременчужанами, которые уехали на ПМЖ в штаты.
Сергей уже около двух лет живет в штате Орегон, куда уехал со своей семьей по Грин-карте. Пока что у него нет права голоса на выборах, потому что для этого необходимо получить гражданство.
- В США другой принцип голосования. Во-первых, партий всего две: республиканцы и демократы. Во-вторых, у нас на выборах в бюллетене написана фамилия кандидата: например, Зеленский. Ты выбираешь человека, который войдет от штата в коллегию избирателей. Например, Василия Петрова, который идет от демократической или республиканской партии. В коллегии избирателей всего 538 человек. Дальше уже они будут голосовать за Президента. Соответственно, если в коллегию прошло больше республиканцев, то они выберут Трампа. Больше демократов – Байдена. Выигрывает тот, за кого проголосовало 270 выборщиков.
- Много тех, кто шел на выборы, чтобы проголосовать против Трампа?
- Половина населения изначально была за Трампа. Но есть и те, кто голосуют за Байдена, только чтобы Трампа не было. Особенно родственники тех, кто собирается иммигрировать в США. Потому что Трамп своим указом запретил в США любую иммиграцию: никаких Грин-карт или воссоединения семей. А Байден обещает обратное. А вся страна в том или ином поколении иммигранты. Мне даже встретилась темнокожая девушка, бабушка которой родом из Украины.
Но в целом, американцы очень консервативны. Если человек голосовал за республиканцев, то и дальше придерживается того же курса.
- Голоса на выборах покупают/продают или у них все по-честному?
- Такое тоже есть, хотя, естественно, это уголовно наказуемо. Но так называемый коренной американец никогда не продаст свой голос. Этим занимаются иммигранты, уже получившие право голоса, и всякие неблагополучные личности. Я встречал такие предложения на разных ресурсах, включая телеграмм-группы. Цена, которую предлагали за один голос – от 20 до 100 долларов.
- А включают ли административный ресурс?
- Нет, такого, как у нас, в США нет.
- На выборы ходят активно или как и в Украине, мол, ничего не изменится, зачем идти…
- По статистике, в США достаточно много людей ходит на выборы: более 70%. Не как в Украине, где на выборы пришла только треть населения. В этом году в США на выборах была рекордная явка. Среднестатистический американец обязательно идет на выборы. У них это как отдать долг. Почти как в СССР люди шли на выборы, потому что бесплатно разливали пиво, и это стало традицией. Так и здесь, но только без пива. Голос нужно отдать. Но не могу сказать, что при этом они разбираются в программах кандидатов, за которых собираются голосовать. По традиции отдают голос за республиканца или демократа.
- А как проходит избирательная кампания: тоже все утыкано билбордами?
- Оклеенных столбов, подъездов, билбордов с политиками здесь нет вообще.
Если где-то и встретится билборд, то на территории, которая относится к индейским племенам. И он будет электронный: вставил флешку и крути рекламу. Никаких переклеиваний. А вот по почте многое присылали. Была подробная инструкция, как и куда идти голосовать, как можно проголосовать по почте. Газет и прочей макулатуры тоже нет. Люди больше смотрят ТВ, все основное показывают там. Считается, что это и сыграло свою роль: подконтрольные Байдену телеканалы крутили, какой мрак ждет США, если останется Трамп, и как всех спасет Байден.
- Ожидали, что будут протесты и бунты, когда Трамп заявил, что не собирается уходить?
- В некоторых городах была движуха, но это не наш Майдан.
Кременчужанка Марина, получившая гражданство США, живет в Атланте, в штате Джорджия. Именно он стал самым спорным: никак не могли посчитать голоса, отданные за республиканцев и демократов. В городе даже прошли акции протеста, на которые вышли сторонники Трампа.
– В прошлый раз я не пошла на выборы, когда выбирали между Клинтон и Трампом: мне они оба не нравились. Потом мы с дочкой узнали о победе Трампа и поняли, что надо было тогда просто бежать на избирательный участок. В этот раз я пошла голосовать за демократов. Пришла в школу, где развернули избирательный участок, рано утром, чтобы долго не стоять в очереди. Но она была небольшая. Всё было тихо, люди были в масках, на входе выдавали перчатки. Все соблюдали социальную дистанцию. Перед входом сидела женщина, которая проинструктировала, как и где голосовать. Если честно, я не готовилась к выборам и не знала фамилии, за кого отдавать голос. Думала, что я это сделаю уже во время самого голосования. Но оказалось, что нужно оставить телефон, с собой его брать на голосование нельзя. Моя дочь мне кинула месседж, за кого проголосовать – она посмотрела, кто избирается от демократов. Республиканцев мы с ней не любим: Трамп уже был, поэтому решили дать возможность другим себя проявить.
- В США тоже заполняют бюллетени?
- Нет, мы голосовали в электронном формате. Я выбирала кандидата на компьютере, который больше смахивает на банкомат, только он двухсторонний: рядом с тобой тоже могут голосовать люди. Но вы не видите экраны друг друга. Когда ты проголосовал, устройство выдает бумажку, которую затем сканируешь. На избирательном участке в самом конце тебе выдают стикер, что ты проголосовал. В этом году многие также голосовали по почте, чтобы никуда не идти. Думаю, поэтому и количество голосов в этом году было рекордным.
- Много людей в вашем окружении, голосовавших за демократов, просто чтобы не было Трампа?
- Я не знаю. В США не принято обсуждать политику – начинаются споры. Этим делиться просто неприлично. На работе никогда не заводим такие беседы. С подругой как-то по телефону общались, так она стала рассказывать, что я не за тех проголосовала. Таких тем лучше избегать: это мое личное дело.
- Встречается, что продают голоса?
- Я думаю, что такого нет: по крайней мере, я о таком никогда не слыхала.
- У вас были акции протестов из-за спора о подсчете голосов…
- Об этих драмах лучше знает мой отец, живущий в Песчаном под Кременчугом. Он мне звонил и спрашивал. Но я точно также смотрю все это в новостях. Да, я живу в Атланте. Но это нужно искать, где все эти события: наверное в центре. А мы работаем. И работаем тяжело, в госпитале, с коронавирусными больными. Просто не до этого. На обычной жизни все эти события никак не сказываются. Тут даже агитации на улицах нет: может, в центре что-то висело, но это надо ехать искать.
Языком цифр
538 голосов от коллегии выборщиков распределятся следующим образом:
Байден — 306
Трамп — 232
Интересно, что эти результаты — зеркальное отражение президентской гонки в США в 2016 году. Тогда было все наоборот: кандидат от республиканцев Дональд Трамп получил именно 306 голосов выборщиков. А представительнице от демократов Хиллари Клинтон тогда достались 232 голоса.
За президента американцы голосуют косвенно. Избиратели выбирают, кто войдет в коллегию, состоящую из 538 выборщиков. А дальше уже коллегия формально выбирает президента. Понятно, что если большинство вошедших в коллегию – демократы, они и выберут президентом "своего".
Коллегия выборщиков была создана в 1787 году авторами Конституции США как компромисс между сторонниками всенародного голосования и теми, кто считал, что выбирать президента должен Конгресс. Коллегия выборщиков была призвана гарантировать мелким штатам, что их голос будет представлен наравне со штатами с большим населением. Именно поэтому по сей день количество выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в Конгрессе США. Например, у Калифорнии – самого густонаселенного штата – 55 выборщиков: два места в Сенате, как положено каждому штату, плюс 53 места в Палате представителей пропорционально количеству жителей. У малонаселенных штатов по три выборщика: два сенатора и одно место в Палате представителей. Столица США Вашингтон не относится ни к одному из штатов и образует округ Колумбию, у которого нет голосов ни в Сенате, ни в Палате представителей. Однако согласно 23-й поправке к Конституции США, за округом Колумбия закреплено три голоса в Коллегии выборщиков.За исключением штатов Мэн и Небраска, кандидату, получившему большинство, достаются все голоса выборщиков от данного штата.
Для победы на президентских выборах кандидату достаточно набрать простое большинство в Коллегии выборщиков; в настоящее время оно составляет 270 голосов.
Если кандидаты в президенты получают одинаковое число голосов, окончательный выбор остается за Палатой представителей.
Как правило, выборщики представляют политическую партию, от которой выдвигается кандидат в президенты, поэтому предполагается, что они проголосуют в соответствии со своей партийной принадлежностью.
Тем не менее, нет единого федерального закона, который бы их к этому обязывал. Выборщик, голосующий вопреки взятым на себя обязательствам, называется недобросовестным.
Недобросовестным выборщикам грозит наказание лишь в 29 штатах и округе Колумбия; в 21 штате их выбор никак не ограничен.
В штатах Мичиган и Миннесота голоса недобросовестных выборщиков признаются недействительными.
Институт выборщиков вызывал нарекания, поскольку возможна ситуация, когда кандидат, набравший большинство голосов избирателей, проигрывал на Коллегии выборщиков.
Такой прецедент случился в 2000 году, когда президент от республиканцев Джордж Буш получил большинство на Коллегии выборщиков, хотя за кандидата от демократов Альберта Гора проголосовало на 500 тысяч избирателей больше.