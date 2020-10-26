Віктор Вихрист отримав дострокову перемогу на вечорі боксу в Гамбурзі

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 163

43-річний німець не вийшов на бій проти кременчужанина

Боксер з Кременчука Віктор Вихрист (4-0, 4 КО) провів четвертий поєдинок на професійному рингу. Український суперваговик достроково переміг німця Якупа Саглама (43-7, 9 КО). Бій відбувся в німецькому місті Гамбург. Зауважимо, що планувався спочатку бій з поляком Камілом Соколовські (10-19-2, 4 КО), проте суперника замінили за кілька днів до бою.









Після чотирьох раундів 43-річний Саглам відмовився продовжувати поєдинок.









У вересні Вихрист переміг іспанця Габріеля Енгуему. У серпні українець був сильнішим співвітчизника Семена Пахомова, а в лютому Віктор нокаутував білоруса Андрія Мазаника.







