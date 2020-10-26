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Кременчук, Спорт, Топ-новость

Віктор Вихрист отримав дострокову перемогу на вечорі боксу в Гамбурзі

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 163

 

43-річний німець не вийшов на бій проти кременчужанина 

Боксер з Кременчука Віктор Вихрист (4-0, 4 КО) провів четвертий поєдинок на професійному рингу. Український суперваговик достроково переміг німця Якупа Саглама (43-7, 9 КО). Бій відбувся в німецькому місті Гамбург. Зауважимо, що планувався спочатку бій з поляком Камілом Соколовські (10-19-2, 4 КО), проте суперника замінили за кілька днів до бою. 



Після чотирьох раундів 43-річний Саглам відмовився продовжувати поєдинок. 


 


У вересні Вихрист переміг іспанця Габріеля Енгуему. У серпні українець був сильнішим співвітчизника Семена Пахомова, а в лютому Віктор нокаутував білоруса Андрія Мазаника.


За секунду до завершення 3-го раунду Віктор Вихрист відправив іспанця в нокаут


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс Віктор Фауст Вихрист
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