За добу в Україні виявили майже 8 тисяч нових випадків COVID-19, на Полтавщині -176

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: дезінфікувати руки, носити маски, тримати соціальну дистанцію
В Україні зафіксовано 7 959 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу.
Як повідомляє МОЗ, 1 листопада (станом на 9.00) в Україні 395 440 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 7 306 летальних, 161 441 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 7 959 нових випадків.
Загалом проведено 3 312 549 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 2 513 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 10 575 випадків;
- Волинська область — 13 784 випадки;
- Дніпропетровська область — 15 266 випадків;
- Донецька область — 10 937 випадків;
- Житомирська область — 14 965 випадків;
- Закарпатська область — 14 695 випадків;
- Запорізька область — 10 112 випадків;
- Івано-Франківська область — 20 793 випадки;
- Кіровоградська область — 2 610 випадків;
- м. Київ — 38 238 випадків;
- Київська область — 16 816 випадків;
- Львівська область — 30 236 випадків;
- Луганська область — 3 713 випадків;
- Миколаївська область — 8 144 випадки;
- Одеська область — 24 994 випадки;
- Полтавська область — 9 739 випадків;
- Рівненська область — 19 373 випадки;
- Сумська область — 11 924 випадки;
- Тернопільська область — 20 808 випадків;
- Харківська область — 37 180 випадків;
- Херсонська область — 4 153 випадки;
- Хмельницька область — 16 148 випадків;
- Чернівецька область — 22 067 випадків;
- Черкаська область — 9 305 випадків;
- Чернігівська область — 8 865 випадків.
За минулу добу в області зареєстровано 176 нових випадків захворювання на COVID-19
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 9 739 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 3 974 жителі області, продовжують лікування 5 577 людей, зокрема 172 дитини.
Всього зареєстровано 188 летальних випадків, нових за добу – 3 (Полтава, Гадяцький, Глобинський райони).
Кількість нових виявлених випадків:
- Полтава – 5105 (100 нових випадків),
- Кременчук – 1298 (16 нових випадків),
- Полтавський район – 401 (9 нових випадків),
- Лохвицький район – 216 (8 нових випадків),
- Зіньківський район – 170 (1 новий випадок),
- Котелевський район – 137 (4 нові випадки),
- Диканський район – 119 (21 новий випадок),
- Новосанжарський район – 109 (1 новий випадок),
- Решетилівський район – 105 (1 новий випадок),
- Глобинський район – 100 (1 нових випадків),
- Карлівський район – 72 (13 нових випадків),
- Машівський район – 66 (1 новий випадок),
Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):
- Великобагачанський – 66,
- Гадяч – 16,
- Гадяцький – 9,
- Глобинський – 39,
- Гребінківський – 21,
- Диканський – 44,
- Зіньківський – 77,
- Карлівський – 33,
- Кобеляцький – 25,
- Козельщинський – 12,
- Горішні Плавні – 117,
- Котелевський – 44,
- Кременчук – 1056,
- Кременчуцький – 80,
- Лохвицький – 48,
- Лубни – 72,
- Лубенський – 41,
- Машівський – 15,
- Миргород – 136,
- Миргородський – 31,
- Новосанжарський – 26,
- Оржицький – 22,
- Пирятинський – 27,
- Полтава – 3171,
- Полтавський – 214,
- Решетилівський – 29,
- Семенівський – 6,
- Хорольський – 37,
- Чорнухинський – 7,
- Чутівський – 17,
- Шишацький – 39.
Полтава перебуває у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: дезінфікувати руки, носити маски, тримати соціальну дистанцію!