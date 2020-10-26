Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.10.2020 09:00
Підтверджені:
Україна348924
Кременчук1141
Хворі:
Україна199923
Кременчук664
Одужало:
Україна142537
Кременчук450
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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні виявили майже 8 тисяч нових випадків COVID-19, на Полтавщині -176

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 409

 

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: дезінфікувати руки, носити маски, тримати соціальну дистанцію

В Україні зафіксовано 7 959 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу.


Як повідомляє МОЗ, 1 листопада (станом на 9.00) в Україні 395 440 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 7 306 летальних, 161 441 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 7 959 нових випадків.


Загалом проведено 3 312 549 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 2 513 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:


  • Вінницька область — 10 575 випадків;
  • Волинська область — 13 784 випадки;
  • Дніпропетровська область — 15 266 випадків;
  • Донецька область — 10 937 випадків;
  • Житомирська область — 14 965 випадків;
  • Закарпатська область — 14 695 випадків;
  • Запорізька область — 10 112 випадків;
  • Івано-Франківська область — 20 793 випадки;
  • Кіровоградська область — 2 610 випадків;
  • м. Київ — 38 238 випадків;
  • Київська область — 16 816 випадків;
  • Львівська область — 30 236 випадків;
  • Луганська область — 3 713 випадків;
  • Миколаївська область — 8 144 випадки;
  • Одеська область — 24 994 випадки;
  • Полтавська область — 9 739 випадків;
  • Рівненська область — 19 373 випадки;
  • Сумська область — 11 924 випадки;
  • Тернопільська область — 20 808 випадків;
  • Харківська область — 37 180 випадків;
  • Херсонська область — 4 153 випадки;
  • Хмельницька область — 16 148 випадків;
  • Чернівецька область — 22 067 випадків;
  • Черкаська область — 9 305 випадків;
  • Чернігівська область — 8 865 випадків.

 


За минулу добу в області зареєстровано 176 нових випадків захворювання на COVID-19

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 9 739 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 3 974 жителі області, продовжують лікування 5 577 людей, зокрема 172 дитини.


Всього зареєстровано 188 летальних випадків, нових за добу – 3 (Полтава, Гадяцький, Глобинський райони).


Кількість нових виявлених випадків:

  • Полтава – 5105 (100 нових випадків),
  • Кременчук – 1298 (16 нових випадків),
  • Полтавський район – 401 (9 нових випадків),
  • Лохвицький район – 216 (8 нових випадків),
  • Зіньківський район – 170 (1 новий випадок),
  • Котелевський район – 137 (4 нові випадки),
  • Диканський район – 119 (21 новий випадок),
  • Новосанжарський район – 109 (1 новий випадок),
  • Решетилівський район – 105 (1 новий випадок),
  • Глобинський район – 100 (1 нових випадків),
  • Карлівський район – 72 (13 нових випадків),
  • Машівський район – 66 (1 новий випадок),

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):

  • Великобагачанський – 66,
  • Гадяч – 16,
  • Гадяцький – 9,
  • Глобинський – 39,
  • Гребінківський – 21,
  • Диканський – 44,
  • Зіньківський – 77,
  • Карлівський – 33,
  • Кобеляцький – 25,
  • Козельщинський – 12,
  • Горішні Плавні – 117,
  • Котелевський – 44,
  • Кременчук – 1056,
  • Кременчуцький – 80,
  • Лохвицький – 48,
  • Лубни – 72,
  • Лубенський – 41,
  • Машівський – 15,
  • Миргород – 136,
  • Миргородський – 31,
  • Новосанжарський – 26,
  • Оржицький – 22,
  • Пирятинський – 27,
  • Полтава – 3171,
  • Полтавський – 214,
  • Решетилівський – 29,
  • Семенівський – 6,
  • Хорольський – 37,
  • Чорнухинський – 7,
  • Чутівський – 17,
  • Шишацький – 39.

Полтава перебуває у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області.


Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: дезінфікувати руки, носити маски, тримати соціальну дистанцію!

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус статистика заболеваемость
компанія «Інтера Люкс»
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