За добу в Україні виявили майже 8 тисяч нових випадків COVID-19, на Полтавщині -176

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В Україні зафіксовано 7 959 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу.





Як повідомляє МОЗ, 1 листопада (станом на 9.00) в Україні 395 440 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 7 306 летальних, 161 441 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 7 959 нових випадків.





Загалом проведено 3 312 549 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 2 513 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:





Вінницька область — 10 575 випадків;

Волинська область — 13 784 випадки;

Дніпропетровська область — 15 266 випадків;

Донецька область — 10 937 випадків;

Житомирська область — 14 965 випадків;

Закарпатська область — 14 695 випадків;

Запорізька область — 10 112 випадків;

Івано-Франківська область — 20 793 випадки;

Кіровоградська область — 2 610 випадків;

м. Київ — 38 238 випадків;

Київська область — 16 816 випадків;

Львівська область — 30 236 випадків;

Луганська область — 3 713 випадків;

Миколаївська область — 8 144 випадки;

Одеська область — 24 994 випадки;

Полтавська область — 9 739 випадків;

Рівненська область — 19 373 випадки;

Сумська область — 11 924 випадки;

Тернопільська область — 20 808 випадків;

Харківська область — 37 180 випадків;

Херсонська область — 4 153 випадки;

Хмельницька область — 16 148 випадків;

Чернівецька область — 22 067 випадків;

Черкаська область — 9 305 випадків;

Чернігівська область — 8 865 випадків.





За минулу добу в області зареєстровано 176 нових випадків захворювання на COVID-19

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 9 739 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 3 974 жителі області, продовжують лікування 5 577 людей, зокрема 172 дитини.





Всього зареєстровано 188 летальних випадків, нових за добу – 3 (Полтава, Гадяцький, Глобинський райони).



Кількість нових виявлених випадків:

Полтава – 5105 (100 нових випадків),

Кременчук – 1298 (16 нових випадків),

Полтавський район – 401 (9 нових випадків),

Лохвицький район – 216 (8 нових випадків),

Зіньківський район – 170 (1 новий випадок),

Котелевський район – 137 (4 нові випадки),

Диканський район – 119 (21 новий випадок),

Новосанжарський район – 109 (1 новий випадок),

Решетилівський район – 105 (1 новий випадок),

Глобинський район – 100 (1 нових випадків),

Карлівський район – 72 (13 нових випадків),

Машівський район – 66 (1 новий випадок),

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):

Великобагачанський – 66,

Гадяч – 16,

Гадяцький – 9,

Глобинський – 39,

Гребінківський – 21,

Диканський – 44,

Зіньківський – 77,

Карлівський – 33,

Кобеляцький – 25,

Козельщинський – 12,

Горішні Плавні – 117,

Котелевський – 44,

Кременчук – 1056,

Кременчуцький – 80,

Лохвицький – 48,

Лубни – 72,

Лубенський – 41,

Машівський – 15,

Миргород – 136,

Миргородський – 31,

Новосанжарський – 26,

Оржицький – 22,

Пирятинський – 27,

Полтава – 3171,

Полтавський – 214,

Решетилівський – 29,

Семенівський – 6,

Хорольський – 37,

Чорнухинський – 7,

Чутівський – 17,

Шишацький – 39.

Полтава перебуває у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області.





Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: дезінфікувати руки, носити маски, тримати соціальну дистанцію!