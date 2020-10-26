Як вціліти в сезон застуд: ТОП-5 рекомендацій доктора Комаровського

На своїй сторінці в Фейсбуці відомий лікар-педіатр Євген Комаровський часто ділиться рекомендаціями, які стосуються здоров'я.
Цього разу докто дав ТОП-5 рекомендацій про те, як вціліти в сезон застуд:
- Уникайте людних місць. Концентрація вірусів під відкритим небом в тисячі разів менше, ніж в будь-якому приміщенні, будь то квартира, шкільний клас або вагон метро.
- Тримайте дистанцію. Побачили (почули) людину з ознаками ГРВІ (кашель, чхання, нежить, закладений ніс) — тримайте максимально можливу дистанцію;
- Руки хворого-джерело інфекції. Поменше рукостискань. Використовуйте рукавички, коли змушені братися за щось в громадських місцях. Особлива увага — дверні ручки скрізь і поручні в міському транспорті;
- Вірусні частинки годинами і цілодобово зберігають свою активність в курному, сухому, теплому і нерухомому повітрі і практично миттєво гинуть в повітрі чистому, прохолодному, вологому і рухомому. Не перегрівайте! Зволожуйте! Провітрюйте.
- Мийте руки. Немає можливості-використовуйте вологі гігієнічні та дезінфікуючі серветки. Зволожуйте слизові оболонки дихальних шляхів. Застосовуйте для введення в носові ходи краплі або аерозолі на основі сольових розчинів. Полощіть рот звичайною водою. Найпростіший сольовий розчин можете приготувати самі: 1 чайна ложка солі на 1 літр кип'яченої води.