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Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ

Як вціліти в сезон застуд: ТОП-5 рекомендацій доктора Комаровського

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 596

 
Будьте здорові!

На своїй сторінці в Фейсбуці відомий лікар-педіатр Євген Комаровський часто ділиться рекомендаціями, які стосуються здоров'я.


Цього разу докто дав ТОП-5 рекомендацій про те, як вціліти в сезон застуд:

  • Уникайте людних місць. Концентрація вірусів під відкритим небом в тисячі разів менше, ніж в будь-якому приміщенні, будь то квартира, шкільний клас або вагон метро. 
  • Тримайте дистанцію. Побачили (почули) людину з ознаками ГРВІ (кашель, чхання, нежить, закладений ніс) — тримайте максимально можливу дистанцію;
  • Руки хворого-джерело інфекції. Поменше рукостискань. Використовуйте рукавички, коли змушені братися за щось в громадських місцях. Особлива увага — дверні ручки скрізь і поручні в міському транспорті;
  • Вірусні частинки годинами і цілодобово зберігають свою активність в курному, сухому, теплому і нерухомому повітрі і практично миттєво гинуть в повітрі чистому, прохолодному, вологому і рухомому. Не перегрівайте! Зволожуйте! Провітрюйте.
  • Мийте руки. Немає можливості-використовуйте вологі гігієнічні та дезінфікуючі серветки. Зволожуйте слизові оболонки дихальних шляхів. Застосовуйте для введення в носові ходи краплі або аерозолі на основі сольових розчинів. Полощіть рот звичайною водою. Найпростіший сольовий розчин можете приготувати самі: 1 чайна ложка солі на 1 літр кип'яченої води.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: доктор Комаровский простуда советы
компанія «Інтера Люкс»
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