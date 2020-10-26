Як вціліти в сезон застуд: ТОП-5 рекомендацій доктора Комаровського

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 596

На своїй сторінці в Фейсбуці відомий лікар-педіатр Євген Комаровський часто ділиться рекомендаціями, які стосуються здоров'я.





Цього разу докто дав ТОП-5 рекомендацій про те, як вціліти в сезон застуд: