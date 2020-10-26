За добу на Полтавщині сталося дві ДТП, в яких одна людина загинула, а двоє - травмувалися

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За добу на Полтавщині сталося дві ДТП, в яких одна людина загинула, а двоє - травмувалися. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.



Близько 16.00, в колишньому Решетилівському районі, на 304 км автодороги «Київ-Харків» зіткнулися автомобілі MAN, під керуванням 43-річного водія, та ВАЗ 21099.





Внаслідок ДТП 27-річний водій ВАЗа отримав тілесні ушкодження та був доставлений до районної лікарні.





Близько 13.00, поблизу села Вільшанка Лубенського району, на 203 км автодороги «Київ-Харків» зіткнулися ВАЗ 21013, під керуванням 70-річного водія, та Audi A5, під керуванням 35-річної водійки.



Внаслідок ДТП 70-річна пасажирка ВАЗу від отриманих травм померла на місці. Водій ВАЗа з тілесними ушкодження був доставлений до лікарні. Також до медичного закладу з тілесними ушкодженнями була доставлена кермувальниця Audi.

За усіма фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортних пригод. Тривають слідчі дії.