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За добу на Полтавщині сталося дві ДТП, в яких одна людина загинула, а двоє - травмувалися

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 189

 

Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортних пригод. Тривають слідчі дії

За добу на Полтавщині сталося дві ДТП, в яких одна людина загинула, а двоє - травмувалися. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

Близько 16.00, в колишньому Решетилівському районі, на 304 км автодороги «Київ-Харків» зіткнулися автомобілі MAN, під керуванням 43-річного водія, та ВАЗ 21099.


Внаслідок ДТП 27-річний водій ВАЗа отримав тілесні ушкодження та був доставлений до районної лікарні.


Близько 13.00, поблизу села Вільшанка Лубенського району, на 203 км автодороги «Київ-Харків» зіткнулися ВАЗ 21013, під керуванням 70-річного водія, та Audi A5, під керуванням 35-річної водійки.

Внаслідок ДТП 70-річна пасажирка ВАЗу від отриманих травм померла на місці. Водій ВАЗа з тілесними ушкодження був доставлений до лікарні. Також до медичного закладу з тілесними ушкодженнями була доставлена кермувальниця Audi.

 

За усіма фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортних пригод. Тривають слідчі дії.

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП смертельное ДТП Полтавщина
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