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Кременчук, Полтавщина

У 2020 році діти Полтавщини отримали майже 300 мільйонів гривень аліментів

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 119

 

Прострочивши термін виконання батьківського обов’язку, громадяни наближаються до межі, де загроза втратити деякі права та зайві кошти стає все більш реальною

Протягом 2020 року на Полтавщині понад 21 тисяча дітлахів дочекалися майже 300 мільйонів гривень аліментів.


Зі слів очільниці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірини Свистун, після розлучення батьки нерідко нехтують економічними правами дитини. Врегулювати грошове питання інколи не вдається навіть судовим рішенням. Щоб остаточно переконати боржника у необхідності сплатити аліменти, державні виконавці застосовують роз’яснення боржникам або ж правові санкції.


Тож, щоб не відмовляти собі в улюбленому хобі чи закордонних мандрівках, платники аліментів мають завжди сумлінно виконувати обов’язок з утримання дитини. Адже відсутність прізвища особи у єдиному реєстрі боржників дозволить не змінювати звичного ритму життя та планів.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: аліменти
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