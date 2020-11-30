Здавали тести тричі: як дзюдоїста Єлизавета Каланіна виборола бронзу чемпіонату Європи

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 117

Усі змагання та Олімпійські ігри в Токіо будуть проходити без глядачів та з дотриманням санітарних обмежень

У ТРК «Європа» відбулася традиційна прес-конференція спортивного клубу «Легіон». На зустрічі з журналістами дзюдоїста Єлизавета Каланіна та тренер Василь Волошин поділилися враженнями від чемпіонату Європи та поділилися найближчими планами, адже до проведення перенесених Олімпійських ігор залишилося менше року. Привітати Єлизавету з нагородою завітали: почесний громадянин Кременчука, почесний президент СК «Легіон-Спорт» Володимир Матицин, міський голова Віталій Малецький та заступник міського голови Руслан Проценко.

Єдина нагорода на чемпіонаті Європи відправилася до Кременчука





19-21 листопада у Празі Чехія відбувся чемпіонат Європи з дзюдо серед чоловіків та жінок. У складі національної збірної команди України в змаганнях взяла участь кременчужанка, вихованка клубу спортивних єдиноборств «Легіон-Cпорт» Єлизавета Каланіна.





За підсумками участі у змаганнях Єлизавета Каланіна посіла ІІІ місце у ваговій категорії +78 кг. Вона здобула єдину нагороду з усієї збірної України.









У першій сутичці Єлизавета перемогла спортсменку з Угорщини Мерседес Шігетварі, у чверть фіналі перемогла Рочеле Нунес з Португалії, а в сутичці за вихід до фіналу програла українці Ірині Кіндзерській, яка зараз представляє Азербайджан. На жаль, цього разу перевага була на стороні Кіндзерської. Виконавши вже на другій хвилині поєдинку іппон, Ірина забезпечила собі місце в фіналі, а Єлизавета отримала шанс поборотися за бронзу.









В боротьбі за бронзові нагороди наша Єлизавета перемогла досвідчену німкеню Ясмін Грабовською. Наша дзюдоїстка зуміла виконати прийом на оцінку «Ваза-арі», чим і забезпечила собі перемогу. Це вже друга нагорода європейської першості для Єлизавети Каланіної, після бронзи в 2018 році.





- Враження хороші, адже і самі змагання пройшли добре, і я була у хорошій формі, незважаючи на ту ситуацію яка відбувається. І результатами задоволена. Єдине – хотілося прогулятися Прагою, але організація була так влаштована, що не можна було покидати готель, – поділилася враженнями дзюдоїстка Єлизавета Каланіна.

Постійні тести й їжу приносять до кімнати: реалії чемпіонату під час пандемії COVID-19





У Празі застосовували більш жорсткі карантинні обмеження порівнянні зі змаганнями Grand Slam в Будапешті. Наприклад, спортсменам не дозволяли знаходитися в залі не у свій і змагальний день, тому дзюдоїсти не мали змоги підтримати своїх співвітчизників.









З готелю до арени спортсменів возив автобус, й більше нікуди не дозволялося виходити. В перший день навіть з кімнати не можна виходити, поки не прийшли результати тестів. В другий і третій день також ми переважно знаходилися в кімнатах, їжу доставляли в номер. Одну годину в день команді дозволяли потренуватися в залі.





За словами тренера Василя Волошина, за час перебування у Празі вони тричі здавали тести.





Олімпійські ігри, які перенесли на наступний рік, також буде проходити без глядачів та з постійною здачею тестів.





Олімпійська надія





Олімпійська ліцензія для Єизавети Каланіної гарантована, проте потрібно і надалі набирати залікові очки, покращувати свої позиції, щоб потрапити у вісімку олімпійського рейтингу. Зараз наша спортсменка – 10. Найближча конкурентка кременчужанки, у ваговій категорії +78 кг, Галина Тарасова лише 18 та немає нагород у чемпіонатах та змаганнях.









Почесний президент СК «Легіон» Володимир Матицин привітав олімпійську надію Кременчука й вручив грошову премію.





- Це наша олімпійська надія. Вона виросла в клубі «Легіон». Ліза 100% входить у склад олімпійської збірної. Як кажуть – задача поставлена та виконана. Тепер вона поїде в Японію на Олімпійські ігри і ми будемо за не вболівати та в усьому підтримувати, – сказав Володимир Митрофанович.

«Яку квартиру обере – таку й оплатимо»

На прес-конференції підняли питання щодо покращення житлових умов олімпійській надії Кременчука. Міський голова Кременчука Віталій Малецький сказав, що в рамках молодіжної програми допомогли з поліпшенням умов легкоатлетці Ользі Ляховій, боксеру Віктору Вихристу…

- Я гарантую, ми оплатимо квартиру, - сказав почесний президент «Легіону» Володимир Матицин.





За його словами, вони фінансово підтримають Лізу й заплатять квартиру, яку вона обере. На що мер додав, що місто також чим зможе – допоможе.





«Основні напрямки діяльності: суддівський і тренерський корпуси»: Василь Волошин





Восени цього року відбулися вибори нового голови Федерації дзюдо України, ним став Михайло Кошляк. Кременчужанин Василь Волошин став першим віцепрезидентом Федерації дзюдо України.









27 листопада в Києві відбулося розширене засідання тренерської Ради Федерації дзюдо України, на якому підвели підсумки 2020 року, сформували склад штатної команди на 2021 рік, а також обговорили подальші перспективи українського дзюдо. Голова ФДУ вручив премії від Федерації дзюдо України спортсменам-медалістам чемпіонатів Європи (юніорський, молодіжний та дорослий), а також їх особистим тренерам. Нагороду отримали Єлизавета Каланіна та її тренер Василь Волошин.





- У мене направлення, як у першого віцепрезидента, я відповідаю за все, як і президент – курую всі питання. Але в основному це напрямок – тренерська та спортивна робота, суддівський корпус.

На кінець грудня у дзюдоїстів запланований тренувальний збір в Конча-Заспі для підготовки до турніру Мастерс у Катарі. Він пройде з 19 до 29 грудня для чоловіків і жінок. Ще один збір пройде одразу після Нового року з 3 до 8 січня.





Почесний громадянин Кременчука Володимир Матицин та міський голова Кременчука Віталій Малецький вручили Єлизаветі величезні букети квітів