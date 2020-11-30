Старостою Потоківського старостинського округу кременчуцькі депутати затвердили Юрія Зорю

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Його кандидатуру підтримали без обговорення

Третього грудня на сесії Кременчуцької міськради депутати одноголосно (43 голосами включно з міським головою) затвердили Юрія Зорю старостою Потоківського старостинського округу. Інших кандидатур не було. Округ (села Потоки, Придніпрянське, Соснівка, Мала Кохнівка) входить до складу Кременчуцької міської територіальної громади.





Юрій Зоря протягом п'яти років працював головою Потоківської сільської ради. Він був обраний депутатом Кременчуцької міськради від партії «За майбутнє», проте від депутатства відмовився, бо хоче працювати старостою. Новопризначеного старосту ввели до складу виконкому Кременчуцької міськради.