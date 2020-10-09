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Кременчук, Спорт, Украина, Мир

Кременчуцького тренера Василя Волошина обрали першим віцепрезидентом Федерації дзюдо України

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 159

 

Вітаємо кременчуцького тренера з призначенням

У Федерації дзюдо України обрали нового президента, ним став Михайло Кошляк. Одноголосне рішення прийняли на позачерговій звітно-виборній Конференції ФДУ, яка відбулася вчора, 12 жовтня, у Запоріжжі. Про це повідомляє пресслужба Федерації дзюдо України.


Першим віцепрезидентом ФДУ обрали тренера з Кременчука Василя Волошина, віцепрезидентами – Олександра Нагібіна, Сергія Колесніченка та Михайла Руденка. Нуруліслам Аркаллаєв очолив Наглядову Раду, до складу якої увійшли Роман Насіров, Вадим Павленко, Андрій Бондарчук та Роман Гонтюк.


Звання почесного члена Федерації дзюдо України присвоєно Вадиму Павленко.

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Автор: Альона Душенко
Теги: дзюдо Василь Волошин
компанія «Інтера Люкс»

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