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Топ новина, Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

15 жовтня у кременчуцьких школах розпочнуться осінні канікули

Сьогодні, 09:45 Переглядів: 622

 

Школярі відпочиватимуть до 2 листопада

У Кременчуці за рекомендацією МОН осінні канікули розпочнуться вже за два дні, вони триватимуть з 15 до 30 жовтня, а навчальний процес має стартувати з 2 листопада. Про це повідомляє пресслужба мерії нашого міста.


Разом з тим дитячі садочки працюватимуть у звичайному режимі. Пріоритетом у роботі закладів дошкільної та позашкільної освіти залишається дотримання правил гігієни, використання засобів індивідуального захисту та уникнення масових скупчень (згідно з вимогами постанови Уряду №641 від 22 липня 2020 року про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів, а також постанови Головного державного санітарного лікаря №55 постанови від 22 вересня 2020 року щодо затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти).


Нагадаємо, канікули в школах Кременчука мали розпочатися з 24 жовтня і тривати до 2 листопада.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: карантин каникулы школы
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