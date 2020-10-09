ВНЗ перейдуть на дистанційне навчання, а школярі раніше підуть на канікули

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 2 575 Коментарів: 1

У зв'язку з епідемією СOVID-19 вищі навчальні заклади в Україні тимчасово будуть переведені на дистанційне навчання, а осінні канікули в школах розпочнуться раніше. Про це вчора, 11 жовтня, повідомив голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький в Facebook із посиланням на рішення, прийняті на нараді у президента Володимира Зеленського.





- Тимчасово переводимо ВНЗ на дистанційне навчання. Це рішення повністю підтримує керівництво навчальних закладів. На жаль, вже маємо кілька спалахів зараження співробітників та студентів, і навіть смертельні випадки. Минулого тижня загинув декан географічного факультету КНУ ім. Шевченка, - написав Радуцький. - Осінні канікули у школах мають розпочатись раніше. Дату початку канікул визначає місцева влада, але оптимально, якщо канікули стартують вже наступного тижня, до 15 жовтня.









Радуцький також повідомив, що у червоних та помаранчевих зонах запроваджуються обмеження роботи закладів громадського харчування – вони мають зачинятися о 22.00. Також Верховній Раді пропонується ввести штраф для власників приміщень, куди пропустили людей без захисних масок.









- Масові «гулянки» у клубах завершились. Це стосується і всіх масових заходів. Дивитись на порушення заборони «крізь пальці» влада більше не збирається, - додав він.



