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ВНЗ перейдуть на дистанційне навчання, а школярі раніше підуть на канікули

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 2 575 Коментарів: 1

Дату початку канікул визначає місцева влада

У зв'язку з епідемією СOVID-19 вищі навчальні заклади в Україні тимчасово будуть переведені на дистанційне навчання, а осінні канікули в школах розпочнуться раніше. Про це вчора, 11 жовтня, повідомив голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький в Facebook із посиланням на рішення, прийняті на нараді у президента Володимира Зеленського.


- Тимчасово переводимо ВНЗ на дистанційне навчання. Це рішення повністю підтримує керівництво навчальних закладів. На жаль, вже маємо кілька спалахів зараження співробітників та студентів, і навіть смертельні випадки. Минулого тижня загинув декан географічного факультету КНУ ім. Шевченка, - написав Радуцький. - Осінні канікули у школах мають розпочатись раніше. Дату початку канікул визначає місцева влада, але оптимально, якщо канікули стартують вже наступного тижня, до 15 жовтня.


Канікули в школах Кременчука почнуться з 24 жовтня


Радуцький також повідомив, що у червоних та помаранчевих зонах запроваджуються обмеження роботи закладів громадського харчування – вони мають зачинятися о 22.00. Також Верховній Раді пропонується ввести штраф для власників приміщень, куди пропустили людей без захисних масок.


Комиссия ТЭБЧС переводит Кременчуг в желтую зону эпидопасности


- Масові «гулянки» у клубах завершились. Це стосується і всіх масових заходів. Дивитись на порушення заборони «крізь пальці» влада більше не збирається, - додав він.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: ВНЗ школы карантин канікули
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

2 227
zzzzzz:
Сьогодні, 08:56

Почалося....интересно, как можно , например врачей дистанционно обучить? И так специалистов нет, получим вообще нулевых.....


17 1

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