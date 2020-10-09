ВНЗ перейдуть на дистанційне навчання, а школярі раніше підуть на канікули

Дату початку канікул визначає місцева влада
У зв'язку з епідемією СOVID-19 вищі навчальні заклади в Україні тимчасово будуть переведені на дистанційне навчання, а осінні канікули в школах розпочнуться раніше. Про це вчора, 11 жовтня, повідомив голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький в Facebook із посиланням на рішення, прийняті на нараді у президента Володимира Зеленського.
Радуцький також повідомив, що у червоних та помаранчевих зонах запроваджуються обмеження роботи закладів громадського харчування – вони мають зачинятися о 22.00. Також Верховній Раді пропонується ввести штраф для власників приміщень, куди пропустили людей без захисних масок.