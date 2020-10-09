В Україні за добу зафіксували 5 133 випадки COVID-19, на Полтавщині – 285

У Полтавській області за останню добу померло шестеро людей
В Україні за добу зафіксували 5 133 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 285.
За даними МОЗ, станом на 9.00 13 жовтня в країні нараховують 270 587 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 122 летальних, 116 562 пацієнти одужали (за добу одужало 2 152 пацієнти). Загалом провели 2 630 988 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 7 726 випадків;
- Волинська область — 9 955 випадків;
- Дніпропетровська область — 9 272 випадки;
- Донецька область — 5 961 випадок;
- Житомирська область — 8 661 випадок;
- Закарпатська область — 11 042 випадки;
- Запорізька область — 5 762 випадки;
- Івано-Франківська область — 15 580 випадків;
- Кіровоградська область — 1 355 випадків;
- м. Київ — 28 090 випадків;
- Київська область — 11 525 випадків;
- Львівська область — 23 129 випадків;
- Луганська область — 1 917 випадків;
- Миколаївська область — 4 867 випадків;
- Одеська область — 17 047 випадків;
- Полтавська область — 4 906 випадків;
- Рівненська область — 14 868 випадків;
- Сумська область — 7 485 випадків;
- Тернопільська область — 16 250 випадків;
- Харківська область — 25 625 випадків;
- Херсонська область — 2 024 випадки;
- Хмельницька область — 9 230 випадків;
- Чернівецька область — 16 649 випадків;
- Черкаська область — 5 849 випадків;
- Чернігівська область — 5 812 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, географія поширення інфекції на Полтавщині за добу така:
- Полтава – 2486 (113 нових випадків),
- Кременчук – 593 (20 нових випадків),
- Полтавський район – 225 (3 нові випадки),
- Миргород – 195 (26 нових випадків),
- Лубни – 122 (2 нові випадки),
- Лохвицький район – 111 (8 нових випадків),
- Горішні Плавні – 96 (13 нових випадків),
- Зіньківський район – 77 (9 нових випадків),
- Кременчуцький район – 77,
- Кобеляцький район – 75 (7 нових випадків),
- Новосанжарський район – 67,
- Котелевський район – 66,
- Миргородський район – 66 (9 нових випадків),
- Хорольський район – 64 (15 нових випадків),
- Диканський район – 61 (8 нових випадків),
- Шишацький район – 60 (6 нових випадків),
- Лубенський район – 51 (1 новий випадок),
- Решетилівський район – 50 (9 нових випадків),
- Глобинський район – 48 (5 нових випадків),
- Гадяч – 46 (3 нові випадки),
- Гребінківський район – 42 (1 новий випадок),
- Машівський район – 32 (4 нові випадки),
- Пирятинський район – 28 (4 нові випадки),
- Великобагачанський район – 27 (1 новий випадок),
- Семенівський район – 27 (11 нових випадків),
- Гадяцький район – 23 (1 новий випадок),
- Козельщинський район – 23 (2 нові випадки),
- Карлівський район – 22,
- Чутівський район – 22 (4 нові випадки),
- Оржицький район – 15,
- Чорнухинський район – 8.
Одужали 1588 жителів нашої області, продовжують лікування 3239 людей, зокрема, 134 дитини. Всього зареєстрували 78 летальних випадків, нових за добу – 6 (двоє – у колишньому Глобинському районі, а також у Полтаві, Горішніх Плавнях, Миргороді, у колишньому Кобеляцькому районі).