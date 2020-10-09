В Україні за добу зафіксували 5 133 випадки COVID-19, на Полтавщині – 285

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У Полтавській області за останню добу померло шестеро людей

В Україні за добу зафіксували 5 133 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 285.



За даними МОЗ, станом на 9.00 13 жовтня в країні нараховують 270 587 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 122 летальних, 116 562 пацієнти одужали (за добу одужало 2 152 пацієнти). Загалом провели 2 630 988 тестувань методом ПЛР.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 7 726 випадків;

Волинська область — 9 955 випадків;

Дніпропетровська область — 9 272 випадки;

Донецька область — 5 961 випадок;

Житомирська область — 8 661 випадок;

Закарпатська область — 11 042 випадки;

Запорізька область — 5 762 випадки;

Івано-Франківська область — 15 580 випадків;

Кіровоградська область — 1 355 випадків;

м. Київ — 28 090 випадків;

Київська область — 11 525 випадків;

Львівська область — 23 129 випадків;

Луганська область — 1 917 випадків;

Миколаївська область — 4 867 випадків;

Одеська область — 17 047 випадків;

Полтавська область — 4 906 випадків;

Рівненська область — 14 868 випадків;

Сумська область — 7 485 випадків;

Тернопільська область — 16 250 випадків;

Харківська область — 25 625 випадків;

Херсонська область — 2 024 випадки;

Хмельницька область — 9 230 випадків;

Чернівецька область — 16 649 випадків;

Черкаська область — 5 849 випадків;

Чернігівська область — 5 812 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, географія поширення інфекції на Полтавщині за добу така:

Полтава – 2486 (113 нових випадків),

Кременчук – 593 (20 нових випадків),

Полтавський район – 225 (3 нові випадки),

Миргород – 195 (26 нових випадків),

Лубни – 122 (2 нові випадки),

Лохвицький район – 111 (8 нових випадків),

Горішні Плавні – 96 (13 нових випадків),

Зіньківський район – 77 (9 нових випадків),

Кременчуцький район – 77,

Кобеляцький район – 75 (7 нових випадків),

Новосанжарський район – 67,

Котелевський район – 66,

Миргородський район – 66 (9 нових випадків),

Хорольський район – 64 (15 нових випадків),

Диканський район – 61 (8 нових випадків),

Шишацький район – 60 (6 нових випадків),

Лубенський район – 51 (1 новий випадок),

Решетилівський район – 50 (9 нових випадків),

Глобинський район – 48 (5 нових випадків),

Гадяч – 46 (3 нові випадки),

Гребінківський район – 42 (1 новий випадок),

Машівський район – 32 (4 нові випадки),

Пирятинський район – 28 (4 нові випадки),

Великобагачанський район – 27 (1 новий випадок),

Семенівський район – 27 (11 нових випадків),

Гадяцький район – 23 (1 новий випадок),

Козельщинський район – 23 (2 нові випадки),

Карлівський район – 22,

Чутівський район – 22 (4 нові випадки),

Оржицький район – 15,

Чорнухинський район – 8.

Одужали 1588 жителів нашої області, продовжують лікування 3239 людей, зокрема, 134 дитини. Всього зареєстрували 78 летальних випадків, нових за добу – 6 (двоє – у колишньому Глобинському районі, а також у Полтаві, Горішніх Плавнях, Миргороді, у колишньому Кобеляцькому районі).