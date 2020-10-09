Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.10.2020 11:00
Підтверджені:
Україна250538
Кременчук529
Хворі:
Україна135109
Кременчук280
Одужало:
Україна110650
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу зафіксували 5 133 випадки COVID-19, на Полтавщині – 285

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 139

 

У Полтавській області за останню добу померло шестеро людей

В Україні за добу зафіксували 5 133 нові випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 285.

За даними МОЗ, станом на 9.00 13 жовтня в країні нараховують 270 587 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 122 летальних, 116 562 пацієнти одужали (за добу одужало 2 152 пацієнти). Загалом провели 2 630 988 тестувань методом ПЛР. 


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 7 726 випадків;
  • Волинська область — 9 955 випадків;
  • Дніпропетровська область — 9 272 випадки;
  • Донецька область — 5 961 випадок;
  • Житомирська область — 8 661 випадок;
  • Закарпатська область — 11 042 випадки;
  • Запорізька область — 5 762 випадки;
  • Івано-Франківська область — 15 580 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 355 випадків;
  • м. Київ — 28 090 випадків;
  • Київська область — 11 525 випадків;
  • Львівська область — 23 129 випадків;
  • Луганська область — 1 917 випадків;
  • Миколаївська область — 4 867 випадків;
  • Одеська область — 17 047 випадків;
  • Полтавська область — 4 906 випадків;
  • Рівненська область — 14 868 випадків;
  • Сумська область — 7 485 випадків;
  • Тернопільська область — 16 250 випадків;
  • Харківська область — 25 625 випадків;
  • Херсонська область — 2 024 випадки;
  • Хмельницька область — 9 230 випадків;
  • Чернівецька область — 16 649 випадків;
  • Черкаська область — 5 849 випадків;
  • Чернігівська область — 5 812 випадків.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, географія поширення інфекції на Полтавщині за добу така:

  • Полтава – 2486 (113 нових випадків),
  • Кременчук – 593 (20 нових випадків),
  • Полтавський район – 225 (3 нові випадки),
  • Миргород – 195 (26 нових випадків),
  • Лубни – 122 (2 нові випадки),
  • Лохвицький район – 111 (8 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 96 (13 нових випадків),
  • Зіньківський район – 77 (9 нових випадків),
  • Кременчуцький район – 77,
  • Кобеляцький район – 75 (7 нових випадків),
  • Новосанжарський район – 67,
  • Котелевський район – 66,
  • Миргородський район – 66 (9 нових випадків),
  • Хорольський район – 64 (15 нових випадків),
  • Диканський район – 61 (8 нових випадків),
  • Шишацький район – 60 (6 нових випадків),
  • Лубенський район – 51 (1 новий випадок),
  • Решетилівський район – 50 (9 нових випадків),
  • Глобинський район – 48 (5 нових випадків),
  • Гадяч – 46 (3 нові випадки),
  • Гребінківський район – 42 (1 новий випадок),
  • Машівський район – 32 (4 нові випадки),
  • Пирятинський район – 28 (4 нові випадки),
  • Великобагачанський район – 27 (1 новий випадок),
  • Семенівський район – 27 (11 нових випадків),
  • Гадяцький район – 23 (1 новий випадок),
  • Козельщинський район – 23 (2 нові випадки),
  • Карлівський район – 22,
  • Чутівський район – 22 (4 нові випадки),
  • Оржицький район – 15,
  • Чорнухинський район – 8.

Одужали 1588 жителів нашої області, продовжують лікування 3239 людей, зокрема, 134 дитини. Всього зареєстрували 78 летальних випадків, нових за добу – 6 (двоє – у колишньому Глобинському районі, а також у Полтаві, Горішніх Плавнях, Миргороді, у колишньому Кобеляцькому районі).

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

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