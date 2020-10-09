На Кобеляччині зіткнулися бензовоз та мікроавтобус: водіїв доставили у лікарню (додано)

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Сьогодні, 13 жовтня, на автодорозі «Дніпро – Решетилівка», поблизу села Чумаки (колишній Кобеляцький район), зіткнулися бензовоз та мікроавтобус. За інформацією патрульної поліції, у ДТП є потерпілі.





Очевидці на місці пригоди повідомили, що водіїв доставили у лікарню.





На місці працюють оперативні служби міста.





Додано: від відділу комунікації поліції Полтавщини стало відомо, що за кермом Mercedes Sprinter був 24-річний водій (1996 року народження). За кермом вантажівки був 32-річний чоловік (1988 року народження). Водіїв доправили до Кобеляцької центральної районної лікарні.





Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди.



