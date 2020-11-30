«Енергоефективна Раківка»: до кінця року очікують перший транш в €500 тисяч

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 391

Загалом мерія розраховує на кредит у розмірі €6 мільйонів

3-го грудня на сесії міськради затвердили проєкт (внесений додатково), яким регламентували зміни до рішення, стосовно кредиту на реалізацію проекту «Енергоефективна Раківка», на який беруть €6 мільйонів кредиту від «Північної екологічної фінансової корпорації» (НЕФКО). Депутати проголосували за перенесення платежів на 16 квітня 2029 року та 16 жовтня 2029 року.





Нагадаємо, йдеться про будівництво двох котелень комунального підприємства «Теплоенерго», одна з яких частково працюватиме на біопаливі (пелетах). Вони мають замінити стару та неефективну ТЕЦ вагонного заводу. Завдяки проєкту люди мають отримати якісніше та більш економічне опалення, з регулюванням температури теплоносія, що подається у будинок.









Перший транш в €500 тисяч очікується у грудні, з нього планують виплатити аванс підряднику.





Разом з кредитом мерія залучить інвестиційний грант від Фонду Фінансування Сталої Інфраструктури Danida в розмірі 4,45 млн євро на реалізацію цього ж проєкту. Грант надається як безповоротна допомога. Умовою його надання було спорудження потужностей котельні на біопаливі.





Як повідомлялося раніше, загальний інвестиційний бюджет проєкту складає €12,7 млн, із них:

кредит НЕФКО — 6 млн;

власний внесок міста — 2,25 млн;

інвестиційний грант — 4,45 млн.

Департамент фінансів виконкому підготував проєкт рішення, згідно із яким збільшують дефіцит спеціального фонду місцевого бюджету у частині бюджету розвитку на суму 15 млн грн. Головним розпорядником бюджетних коштів визначили департамент ЖКГ.