«Чимале підприємство»: у Кременчуці буде 815 чиновників мерії

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 563 Коментарів: 3

Це на 200 більше, ніж за минулої каденції

Третього грудня на сесії Кременчуцької міськради депутати ухвалили рішення про структуру на чисельність виконавчих органів міської ради (департаментів, управлінь та відділів виконкому). Відповідно до рішення, у місті (включно з Потоківським старостинським округом) буде 815,5 штатних одиниць чиновників.





Депутатка Лариса Гориславець (фракція «Європейська солідарність») звернула увагу, що штат чиновників збільшується ще на понад 20 одиниць. Хоча за попередньої каденції кількість чиновників сягнула із 616 до 790.





- Якщо ми візьмемо такий темп, то чиновницький апарат перетвориться на чимале підприємство, - зазначила Лариса Гориславець.





- Я би просив чистою математикою не займатись, - відповів на це мер, зауваживши, що місту передані деякі державні функції: реєстраційна сервісна служба тощо.





Він також наголосив, що до міста приєдналися Потоки.





Його підтримав депутат Олександр Головач (фракція «Батьківщина»).





Натомість Лариса Гориславець додала, що проєкт рішення був оприлюднений неналежним чином – і з нього не зрозуміло, чим саме займатимуться люди на цих 20 нових посадах.

- Чим саме будуть займатися ці 20 осіб?.. Проєкт не оприлюднений належним чином. Говорити мовою аргументів я не можу, бо не бачу, чим вони будуть займатись, - сказала депутатка.





Депутат Олександр Роженко (фракція «Рідне місто») заявив, що підтримує проєкт рішення. Проте пояснив надати пояснення, чим займатимуться чиновники на нових посадах.





При цьому сказав, що розвивати Потоківський округ слід «не в ущерб» громаді міста. Зокрема, Роженку не подобається ідея пуску тролейбусу в Потоки.





- У нас у самих повно проблем по транспорту – на Молодіжному, у Крюкові, - обурювався Роженко.





Трохи подискутувавши, більшість депутатів підтримала пропозицію про 815,5 чиновницьких посад. Хоча пояснень про те, чим займатимуться нові чиновники, так і не пролунало.