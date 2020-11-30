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Кременчук, Бізнес/Робота, Деньги, Політика

Депутати проголосували за зарплату та 100% премії меру Кременчука та його заступникам

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 545 Коментарів: 1

Мер заявив про конфлікт інтересів – і не брав участі в голосуванні за свою зарплату

Третього грудня на сесії Кременчуцької міської ради депутати без обговорення і майже одноголосно ухвалили рішення про умови оплати праці міського голови, його заступників, секретаря міської ради.

 

Рішення передбачають такі умови оплати праці топ-чиновників мерії:

  • посадовий оклад;
  • надбавку за ранг посадової особи місцевого самоврядування;
  • надбавку за вислугу років в розмірі залежно від стажу роботи;
  • надбавку за ступінь секретності в разі наявності допуску до державної таємниці в розмірі залежно від рівня допуску;
  • премію в розмірі 100% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи та вислуги років.

Раніше, при обговоренні на погоджувальній групі, мер заявив, що премія зменшується із 180% (як за минулої каденції) до 100%. Проте одночасно він визнає, що збільшилися оклади чиновників.


Віталій Малецький заявив про конфлікт інтересів – і не брав участі в голосуванні про свої умови оплати праці.


У голосуванні за зарплати та премії заступників міського голови не брала участі Зінаїда Проценко – дружина віцемера Руслана Проценка.


Нагадаємо, у минулій каденції Ольга Усанова, Руслан Проценко та Зінаїда Проценко влетіли у корупційний скандал через конфлікт інтересів. Усі були обрані депутатами Кременчуцької міськради, але  кандидатури Ольги Усанової, Руслана Проценко мер запропонував на заступників. І вони склали повноваження, спочатку проголосувавши як депутати за свої умови оплати праці. Також за умови оплати праці чоловіка голосувала Зінаїда Проценко.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: міський голова Віталій Малецький премія зарплата
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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Сьогодні, 18:14

цём в попу


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