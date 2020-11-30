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В Кременчуге на перекрестке ул. Киевской и ул. Вадима Пугачева ДТП: движение затруднено

Сьогодні, 16:37 Переглядів: 802

 

На месте работают сотрудники полиции

В Кременчуге на перекрестке ул. Киевской и ул. Вадима Пугачева ДТП. Об этом сообщают участники сообщества взаимопомощи на дорогах Drive Help KremenЪ.


Из-за аварии немного затруднено движение. На месте работают сотрудники полиции. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Drive Help KremenЪ
Теги: дтп авария
компанія «Інтера Люкс»

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