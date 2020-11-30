В Кременчуге на перекрестке ул. Киевской и ул. Вадима Пугачева ДТП: движение затруднено

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На месте работают сотрудники полиции

В Кременчуге на перекрестке ул. Киевской и ул. Вадима Пугачева ДТП. Об этом сообщают участники сообщества взаимопомощи на дорогах Drive Help KremenЪ.





Из-за аварии немного затруднено движение. На месте работают сотрудники полиции.