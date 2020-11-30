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На проспекті Свободи ДТП за участі двох легковиків

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 554

  

Рух ускладнено

Третього грудня на проспекті Свободи сталася ДТП за участі двох легковиків.


Daewoo Lanos наздогнав Hyundai Accent. Лівий ряд в сторону Молодіжного зайнятий.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
компанія «Інтера Люкс»

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