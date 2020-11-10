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З Кременчука до Поток за 2 гривні: за два місяці туди поїдуть «гранатові красені»

Сьогодні, 11:21 Переглядів: 408

 

Сьогодні тролейбус пройшов по маршруту у тестовому режимі

Малецький пообіцяв за 2 місяці з'єднати тролейбусним маршрутом Кременчук та Потоки, які нещодавно приєдналися до нашої громади. Про це мер Кременчука повідомив на своїй сторінці у Facebook.


Там має бути точно не гірше, ніж у Кременчуці, - Малецький про приєднання Поток


Сьогодні, 11 листопада, новий тролейбус з автономним ходом в тестовому режимі пройшов маршрут - 14 км від Пивзаводу до кінцевої зупинки в Потоках він рухався на автономному ходу.


За 2 місяці міська влада планує вздовж маршруту облаштувати нові заїзні кармани та зупинки, встановити павільйони очікування. Частина нового маршруту пролягає по дорозі загальнодержавного значення «Кременчук-Полтава», тому графік руху тролейбусу необхідно буде узгодити з відповідними службами.


Рухатиметься тролейбус від Річкового вокзалу через Пивзавод до села Потоки.


Вартість проїзду складе 2 гривні, пільгові категорії будуть перевозитися безкоштовно. Це при тому, що проїзд на маршрутці №107 в Потоки коштує 8-14 гривень, залежно від зупинки.


Нагадаємо, цього року Потоківська сільська територіальна громада, зокрема села Потоки, Соснівка, Придніпрянське і Мала Кохнівка, приєдналися до Кременчука і стали однією територіальною громадою. Внесок Потоківської громади в загальний бюджет нашої об’єднаної громади складе близько 13 мільйонів гривень на рік. Місто взяло на себе вирішення питань життєзабезпечення нових структурних одиниць.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: тролейбус Потоки
компанія «Інтера Люкс»

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