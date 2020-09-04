У приєднаних до Кременчука Потоках створили старостинський округ; майно сільради перейде місту

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Голова Потоківської сільради Юрій Зоря тепер став виконувачем обов’язків старости та ввійшов до складу виконкому Кременчуцької міськради

Третього вересня Кременчуцька міська рада не лише ухвалила рішення про приєднання Потоківської сільської територіальної громади до Кременчуцької міської, але й ухвалила два рішення, які мають значення для майбутніх місцевих виборів та адміністрування у межах колишньої сільради:

Про припинення повноважень Потоківської сільської ради, що приєдналася до Кременчуцької міської територіальної громади Полтавської області;

Про утворення Потоківського старостинського округу.

Потоківський старостинський округ утворено в межах сіл Потоки, Соснівка, Придніпрянське і Мала Кохнівка. Виконувачем обов’язків старости (на період повноважень поточного скликання Кременчуцької міськради – тобто до майбутніх місцевих виборів) призначено Юрія Зорю, який був сільським головою Потоківської сільради до її об’єднання з Кременчуком. Його також ввели до складу виконкому Кременчуцької міськради.





Міська рада затвердила й положення про старосту Потоківського старостинського округу, яким визначено правовий статус старости, його обов’язки, повноваження. За старостою зберігаються розмір та умови оплати праці, що були йому встановлені як сільському, селищному голові до приєднання.

Припинення повноважень Потоківської сільради означає її реорганізацію. Відповідно до ухваленого рішення, Кременчуцька міська рада та її виконавчий комітет є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Потоківської сільської ради та її виконавчого комітету. Процесом реорганізації займеться спеціально утворена комісія. Рішення міськради зобов’язує її провести інвентаризацію та передачу документів, основних засобів, нематеріальних активів, іншого майна Потоківської сільської територіальної громади. Передавальний акт має затвердити сесія Кременчуцької міськради до 31 грудня 2020 року.





Комісію з реорганізації очолив Юрій Зоря. До її складу ввійшли також заступник Потоківського сільського голови, головний бухгалтер сільради і сім чиновників виконкому Кременчуцької міськради.





На майбутніх місцевих виборах, що відбудуться 25 жовтня, Потоківський старостинський округ вже має обрати старосту. І голосувати за мера Кременчука (точніше, об'єднаної громади).