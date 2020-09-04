Кременчуцькі патрульні знайшли чоловіка, який перебував в активному розшуку

Кременчуцькі копи виявили чоловіка, який перебував в розшуку. Як повідомила патрульна поліція Кременчука, 3-го вересня близько 22.00 на зупинці громадського транспорту увагу поліціянтів привернула компанія невідомих чоловіків. Вони порушували громадський порядок, а саме розпивали алкоголь.
Після перевірки документів поліцейські з'ясували, що один з порушників, 44-річний мешканець колишнього Козельщинського району, перебуває в активному розшуку Кременчуцьким ВП ГУНП.
Громадянина затримали та передали слідчим для з'ясування всіх обставин.