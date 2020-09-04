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Надзвичайні новини

Кременчуцькі патрульні знайшли чоловіка, який перебував в активному розшуку

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 1 263 Коментарів: 1

 

44-річного мешканця колишнього Козельщинського району передали слідчим

Кременчуцькі копи виявили чоловіка, який перебував в розшуку. Як повідомила патрульна поліція Кременчука, 3-го вересня близько 22.00 на зупинці громадського транспорту увагу поліціянтів привернула компанія невідомих чоловіків. Вони порушували громадський порядок, а саме розпивали алкоголь.


Після перевірки документів поліцейські з'ясували, що один з порушників, 44-річний мешканець колишнього Козельщинського району, перебуває в активному розшуку Кременчуцьким ВП ГУНП.


Громадянина затримали та передали слідчим для з'ясування всіх обставин.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: розыск розшук
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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romix:
Сьогодні, 10:51

Он и Полиция.

Были в активном поиске, и наконец нашли друг друга.

Совет да любовь!


10 2

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