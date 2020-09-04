Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 04.09.2020 10:00
Підтверджені:
Україна130951
Кременчук162
Хворі:
Україна67577
Кременчук10
Одужало:
Україна60613
Кременчук148
Померло:
Україна2761
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Коронавірусний антирекорд: в Україні за добу +2723 нових хворих, на Полтавщині +31

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 886 Коментарів: 2

 

Найбільше за минулу добу у нашій області людей захворіло у Полтаві – 17

В Україні антирекорд по кількості нових хворих на коронавірус за добу: зафіксовано 2723 випадки COVID-19, зокрема, на Полтавщині – 31.


За даними МОЗ, станом на 9.00 4 вересня в Україні налічують 130 951 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали (за добу – 937 людей). Загалом проведено 1 648 087 тестувань методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 4269 випадків;
  • Волинська область — 5723 випадки;
  • Дніпропетровська область — 2570 випадків;
  • Донецька область — 1576 випадків;
  • Житомирська область — 3550 випадків;
  • Закарпатська область — 7888 випадків;
  • Запорізька область — 1768 випадків;
  • Івано-Франківська область — 9845 випадків;
  • Кіровоградська область — 841 випадок;
  • м. Київ — 14 477 випадків;
  • Київська область — 6017 випадків;
  • Львівська область — 15 312 випадків;
  • Луганська область — 393 випадки;
  • Миколаївська область — 1446 випадків;
  • Одеська область — 8038 випадків;
  • Полтавська область — 886 випадків;
  • Рівненська область — 9535 випадків;
  • Сумська область — 1680 випадків;
  • Тернопільська область — 6841 випадок;
  • Харківська область — 10 312 випадків;
  • Херсонська область — 444 випадки;
  • Хмельницька область — 2848 випадків;
  • Чернівецька область — 10 786 випадків;
  • Черкаська область — 1756 випадків;
  • Чернігівська область — 2150 випадків.

 

Полтавська ОДА сповістила, що за минулу добу коронавірус на Полтавщині зареєстрували:

  • у Полтаві – 17 нових випадків;
  • у Полтавському районі – три випадки;
  • на Кобеляччині – два випадки;
  • у Кременчуці, Горішніх Плавнях, Лубнах, а також колишніх Гребінківському, Зіньківському, Глобинському, Лохвицькому, Котелевському, Карлівському районах – по одному випадку відповідно.

Одужали 554 жителі області, продовжують лікування 310 людей.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

221
ww:
Сьогодні, 12:50

Були в Полтаві в першій половині серпня.

Там у транспорті люди без масок (одиниці лише їх надягають), у магазинах- аналогічна ситуація.

Зрозуміло, що літо й всім неприємно в них і непросто.

Але що ж робити? 

У нас на рівні держави діє заборона перебування в громадських місцях і громадському транспорті без засобів індивідуального захисту (не себе захистити, а інших - від себе, якщо людина вже хвора або має бессимптомний вид вірусу).

У нашому місті більшість людей дотримується цих правил. 

Не хотілось би, аби ми потрапили в "червону" зону й знов все позакривали.  Тому потрібно хоча б елементарне - маски в  транспорті, магазинах, аптеках.


4 3
294
Чувааак:
Сьогодні, 13:00

Цитата: ww
Але що ж робити? 

Тому що є багато хитровилизаних, що мол карантин протизаконний, а вірус придумали американці, це привід для розпилу грошей, і цього зі мною не станеться.

Той самий Бердянськ - маршрутки на косу ледь повзуть ЗАБИТИМИ. Охорона в АТБ біля ЖД вокзалу вже не звертає увагу на те що входять без масок. Молодці касири - не проведуть поки не купиш маску.

Попадем в червону зону - так нам і надо


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