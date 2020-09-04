Коронавірусний антирекорд: в Україні за добу +2723 нових хворих, на Полтавщині +31

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Найбільше за минулу добу у нашій області людей захворіло у Полтаві – 17

В Україні антирекорд по кількості нових хворих на коронавірус за добу: зафіксовано 2723 випадки COVID-19, зокрема, на Полтавщині – 31.





За даними МОЗ, станом на 9.00 4 вересня в Україні налічують 130 951 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали (за добу – 937 людей). Загалом проведено 1 648 087 тестувань методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4269 випадків;

Волинська область — 5723 випадки;

Дніпропетровська область — 2570 випадків;

Донецька область — 1576 випадків;

Житомирська область — 3550 випадків;

Закарпатська область — 7888 випадків;

Запорізька область — 1768 випадків;

Івано-Франківська область — 9845 випадків;

Кіровоградська область — 841 випадок;

м. Київ — 14 477 випадків;

Київська область — 6017 випадків;

Львівська область — 15 312 випадків;

Луганська область — 393 випадки;

Миколаївська область — 1446 випадків;

Одеська область — 8038 випадків;

Полтавська область — 886 випадків;

Рівненська область — 9535 випадків;

Сумська область — 1680 випадків;

Тернопільська область — 6841 випадок;

Харківська область — 10 312 випадків;

Херсонська область — 444 випадки;

Хмельницька область — 2848 випадків;

Чернівецька область — 10 786 випадків;

Черкаська область — 1756 випадків;

Чернігівська область — 2150 випадків.

Полтавська ОДА сповістила, що за минулу добу коронавірус на Полтавщині зареєстрували:

у Полтаві – 17 нових випадків;

у Полтавському районі – три випадки;

на Кобеляччині – два випадки;

у Кременчуці, Горішніх Плавнях, Лубнах, а також колишніх Гребінківському, Зіньківському, Глобинському, Лохвицькому, Котелевському, Карлівському районах – по одному випадку відповідно.

Одужали 554 жителі області, продовжують лікування 310 людей.