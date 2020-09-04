Коронавірусний антирекорд: в Україні за добу +2723 нових хворих, на Полтавщині +31

Найбільше за минулу добу у нашій області людей захворіло у Полтаві – 17
В Україні антирекорд по кількості нових хворих на коронавірус за добу: зафіксовано 2723 випадки COVID-19, зокрема, на Полтавщині – 31.
За даними МОЗ, станом на 9.00 4 вересня в Україні налічують 130 951 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали (за добу – 937 людей). Загалом проведено 1 648 087 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 4269 випадків;
- Волинська область — 5723 випадки;
- Дніпропетровська область — 2570 випадків;
- Донецька область — 1576 випадків;
- Житомирська область — 3550 випадків;
- Закарпатська область — 7888 випадків;
- Запорізька область — 1768 випадків;
- Івано-Франківська область — 9845 випадків;
- Кіровоградська область — 841 випадок;
- м. Київ — 14 477 випадків;
- Київська область — 6017 випадків;
- Львівська область — 15 312 випадків;
- Луганська область — 393 випадки;
- Миколаївська область — 1446 випадків;
- Одеська область — 8038 випадків;
- Полтавська область — 886 випадків;
- Рівненська область — 9535 випадків;
- Сумська область — 1680 випадків;
- Тернопільська область — 6841 випадок;
- Харківська область — 10 312 випадків;
- Херсонська область — 444 випадки;
- Хмельницька область — 2848 випадків;
- Чернівецька область — 10 786 випадків;
- Черкаська область — 1756 випадків;
- Чернігівська область — 2150 випадків.
Полтавська ОДА сповістила, що за минулу добу коронавірус на Полтавщині зареєстрували:
- у Полтаві – 17 нових випадків;
- у Полтавському районі – три випадки;
- на Кобеляччині – два випадки;
- у Кременчуці, Горішніх Плавнях, Лубнах, а також колишніх Гребінківському, Зіньківському, Глобинському, Лохвицькому, Котелевському, Карлівському районах – по одному випадку відповідно.
Одужали 554 жителі області, продовжують лікування 310 людей.