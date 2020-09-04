Футболісти «Кремінь» 2010 у запеклій боротьбі завоювали срібні нагороди Кубку Австралії

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 389

В останні дні літа в Кубку Австралії серед футболістів 2010 року народження відбулися фінальні матчі. В Черкасах змагалися гравці «Кремінь» 2010 під керівництвом тренерів Анатолія Безуса та Олександра Назаренка. За нагороди змагались 40 команд.

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Минулого року «Кремінь» 2010 завоював золоті нагороди й цьогоріч мав усі шанси повторити успіх, щоб вдруге стати володарями кубка, проте фортуна була на боці суперника.

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Склад «Кремінь» 2010: Тимофій Малюченко, Давид Щербак, Іван Радченко, Назар Мартиненко, Давид Світченко, Данило Дубодєл, Данило Іващенко, Вадим Таніченко, Артем Матвієць, Владислав Шпак, Іван Зелений, Артем Куліш, Марк Шмиголь, Кирило Геймур, Кирило Горбунов, Микола Спірідонов, Руслан Мармуляк.

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У групі «Кремінь» зустрівся з «Десною» (Чернігів), «Колос» (Ковалівка), «Чайка» (Черкаси), яких обіграв з рахунком - 1:0. У чвертьфіналі кременчужани обіграли «Ниву» (Вінниця) - 3:1, а у півфіналі «Полісся» (Житомир) - 3:1.

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«Кремінь» 2010 мінімально поступився харківському «Металісту» - 0:1. У наших хлопців було 6-7 непоганих моментів, але підвела реалізація, а ось суперник скористався чи не єдиним шансом. А на останніх секундах голкіпер жовтих здійснив неймовірний сейв ціною травми і врятував золоті нагороди для своїх партнерів.

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Кращим у команді «Кременя» став Артем Матвієць.

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Призерів і чемпіонів вітали п’ятиразовий чемпіон СРСР, перший віцепрезидент УАФ Анатолій Дем’яненко, заступник міського голови Ігор Коломоєць, директор ДЮСШ Дніпро-80 Олександр Бойко і організатор змагань Андрій Фощій.