У селі Кременчуцького району 50 людей шукали дідуся, якому стало зле

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 700

В одному із сіл Кременчуцького району понад п’ятдесят поліцейських та місцевих мешканців впродовж семи годин розшукували літнього чоловіка, який телефоном повідомив, що йому стало зле, але місце перебування не вказав.



До Кременчуцького районного відділення поліції 3-го вересня близько 14.00 зателефонував мешканець одного із сіл району і сповістив, що зник його 79-річний сусід. Зі слів заявника, дідусь поїхав на власному авто і телефоном повідомив сусіду, що йому стало зле. Місце перебування зниклий чоловік не вказав.



До пошуків пенсіонера керівництво Кременчуцького відділення поліції залучило максимальну кількість особового складу. Також допомагали розшукувати зниклого чоловіка місцеві мешканці та родичі.





Близько 21.00 поліцейські знайшли чоловіка за 8 кілометрів від дому. Він перебував неподалік лісового масиву. На щастя, з дідусем все добре, його доставили додому та передали родичам.