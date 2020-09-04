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У селі Кременчуцького району 50 людей шукали дідуся, якому стало зле

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 700

 

Пошукова операція тривала 7 годин

В одному із сіл Кременчуцького району понад п’ятдесят поліцейських та місцевих мешканців впродовж семи годин розшукували літнього чоловіка, який телефоном повідомив, що йому стало зле, але місце перебування не вказав. 


До Кременчуцького районного відділення поліції 3-го вересня близько 14.00 зателефонував мешканець одного із сіл району і сповістив, що зник його 79-річний сусід. Зі слів заявника, дідусь поїхав на власному авто і телефоном повідомив сусіду, що йому стало зле. Місце перебування зниклий чоловік не вказав.   


До пошуків пенсіонера керівництво Кременчуцького відділення поліції залучило максимальну кількість особового складу. Також допомагали розшукувати зниклого чоловіка місцеві мешканці та родичі.


 

Близько 21.00 поліцейські знайшли чоловіка за 8 кілометрів від дому. Він перебував неподалік лісового масиву. На щастя, з дідусем все добре, його доставили додому та передали родичам.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція України
Теги: розыск пенсионер
компанія «Інтера Люкс»

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