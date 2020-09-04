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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Тест-драйв першої велодоріжки у Кременчуці від ТЪ

Сьогодні, 13:10 Переглядів: 789 Коментарів: 3

 

Зранку комунальники нанесли розмітку для велосипедистів та пішоходів

Сьогодні, 4 вересня, у парку культури та відпочинку «Придніпровський» з'явилися велодоріжки. Комунальники з самого ранку наносили розмітку, щоб розділити рух велосипедисті та пішоходів.


Кременчужани обрали велодоріжку в Придніпровському парку



Сама велодоріжка проходитиме через весь парк «Придніпровський». Й простягатиметься від скульптури «Пливе щука з Кременчука» до кола громадського транспорту на зупинці «Річковий вокзал». Довжина велодоріжки близько 1,5 км.


 

Фотограф ТЪ Артем Коваленко вирішив протестувати першу велодоріжку у Кременчуці.



До нових велодоріжок повинні звикнути як самі велосипедисти, так і пішоходи, мами з колясками, любителі ранкової пробіжки та скандинавської ходьби. 


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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: велосипедист велосипедні доріжки парк Придніпровський
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

193
DarkFolko:
Сьогодні, 13:33

ЧТО ДЕЛАЕТ велодорожка размещена в парке для пеших прогулок??? ПОЧЕМУ она размещена тупо по средине? на первом же фото видно что она заняла половину прохожей части оставив две узких дорожечки по краям!!

Я не против велодорожек, но велосипед это ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО (раньше на них даже номерные знаки вещали). А транспортному средству место на дороге (для велосипедов хотя бы рядом с ней)

 

БРЕД!


36 3
313
wtf100500:
Сьогодні, 13:41

Цитата: DarkFolko

ЧТО ДЕЛАЕТ велодорожка размещена в парке для пеших прогулок??? ПОЧЕМУ она размещена тупо по средине? на первом же фото видно что она заняла половину прохожей части оставив две узких дорожечки по краям!!

Я не против велодорожек, но велосипед это ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО (раньше на них даже номерные знаки вещали). А транспортному средству место на дороге (для велосипедов хотя бы рядом с ней)

 

БРЕД!

Поддерживаю)) Гонево какое то. 


20 2
471
Sheva1314:
Сьогодні, 14:14

почему посредине??? почему не скраю как то, что он сьехать мог на траву в случае чего, а не наезжать на людей сбоку. странно как то .... очень странно


11 1

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