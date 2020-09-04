Тест-драйв першої велодоріжки у Кременчуці від ТЪ

Сьогодні, 13:10 Переглядів: 789 Коментарів: 3

Сьогодні, 4 вересня, у парку культури та відпочинку «Придніпровський» з'явилися велодоріжки. Комунальники з самого ранку наносили розмітку, щоб розділити рух велосипедисті та пішоходів.













Сама велодоріжка проходитиме через весь парк «Придніпровський». Й простягатиметься від скульптури «Пливе щука з Кременчука» до кола громадського транспорту на зупинці «Річковий вокзал». Довжина велодоріжки близько 1,5 км.





Фотограф ТЪ Артем Коваленко вирішив протестувати першу велодоріжку у Кременчуці.









До нових велодоріжок повинні звикнути як самі велосипедисти, так і пішоходи, мами з колясками, любителі ранкової пробіжки та скандинавської ходьби.



