Суд на Полтавщині призупинив роботу через захворювання працівника на СOVID-19

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Ще три працівника з підозрою захворювання на коронавірус

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області призупинив роботу через СOVID-19. За інформацією пресслужби Територіального управління ДСА України в Полтавській області, з трьох фактично працюючих суддів два перебувають на лікарняному, один суддя знаходиться у відпустці.





У суді є один працівник апарату суду з лабораторно підтвердженим діагнозом на захворювання COVID-19, на лікарняному з підозрою - 3 працівника, 27 працівників апарату суду перебувають на самоізоляції.



