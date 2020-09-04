Суд на Полтавщині призупинив роботу через захворювання працівника на СOVID-19

Ще три працівника з підозрою захворювання на коронавірус
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області призупинив роботу через СOVID-19. За інформацією пресслужби Територіального управління ДСА України в Полтавській області, з трьох фактично працюючих суддів два перебувають на лікарняному, один суддя знаходиться у відпустці.
У суді є один працівник апарату суду з лабораторно підтвердженим діагнозом на захворювання COVID-19, на лікарняному з підозрою - 3 працівника, 27 працівників апарату суду перебувають на самоізоляції.
- Просимо громадян поставитися з розумінням до ситуації, яка склалася, задля уникнення розповсюдження коронавірусної інфекції. В черговий раз нагадуємо про заходи безпеки щодо запобігання поширенню захворювання серед працівників апаратів судів та громадян в цілому, - йдеться у повідомленні.