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Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

Суд на Полтавщині призупинив роботу через захворювання працівника на СOVID-19

Сьогодні, 13:41 Переглядів: 354

Ще три працівника з підозрою захворювання на коронавірус

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області призупинив роботу через СOVID-19. За інформацією пресслужби Територіального управління ДСА України в Полтавській області, з трьох фактично працюючих суддів два перебувають на лікарняному, один суддя знаходиться у відпустці. 


У суді є один працівник апарату суду з лабораторно підтвердженим діагнозом на захворювання COVID-19, на лікарняному з підозрою  - 3 працівника, 27 працівників апарату суду перебувають на самоізоляції.


- Просимо громадян поставитися з розумінням до ситуації, яка склалася, задля уникнення розповсюдження коронавірусної інфекції. В черговий раз нагадуємо про заходи безпеки щодо запобігання поширенню захворювання серед працівників апаратів судів та громадян в цілому, - йдеться у повідомленні.

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Автор: Альона Душенко
Теги: суд коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

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