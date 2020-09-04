Пациенту в 1-й больнице вовремя не оказали помощь. Депутаты решили ему помочь. Но он умер.

Сьогодні, 14:18 Переглядів: 852 Коментарів: 2

У пациента первой городской больницы им. Богаевского началось внутреннее кровотечение. В течении четырех часов помощь в больнице ему не оказали. Родственники перевезли его в больницу «Кременчугскую» – и подали жалобу на первую больницу. Депутаты горсовета собрались на заседание, чтобы разобраться с ситуацией и помочь пострадавшему пациенту. Но пациент умер. В тот день, когда в горсовете депутаты рассматривали поданную жалобу, его уже похоронили.



На заседании профильной депутатской комиссии по вопросам здравоохранения, образования, молодежи и спорта её глава, депутат Денис Терещенко, огласил жалобу кременчужанки Н., дочери пациента В. Она писала, что в хирургическом отделении первой больницы её отцу в течении четырех часов не оказывали медицинскую помощь. С тяжелым внутренним кровотечением его пришлось перевезти в другую больницу, где его срочно прооперировали. В заключение кременчужанка написала:





– Якби ми не втрутилися в ніч з 26 на 27 червня, то втратили б батька через недбалість та відмову чергового лікаря виконувати свої обов’язки. Просимо провести перевірку та покарати винних!



Прочитав письмо, депутат Терещенко рассказал и свою историю:





– Сьогодні вночі моя знайома поїхала до хірургічного відділення першої лікарні, бо на «швидкій» їй повідомили, що цієї доби перша лікарня працює як чергова. Але їй там відмовили у наданні допомоги! – сказал он.





Член депкомиссии депутат Сидерка добавила и свою историю:





– До мене звернулася жіночка. До першої лікарні потрапила її свекруха з діагнозом інсульт. Потрапила туди у 21.40. Її прийняли у приймальному відділенні, поклали до палати, але до наступного дня, до 11.48, до неї не підійшов ні один лікар. Наступного дня ця жінка померла. Я особисто телефонувала Галині Вікторівні (Бородянець, директор лікарні – ред.), вона сказала, що розбереться, але відповіді я досі не отримала, – сообщила Сидерка. Фамилию заявительницы она не назвала.





Повозмущавшись ситуацией в первой больнице, депутаты потребовали, чтобы горздрав провел служебную проверку по этим фактам. Руководитель горздрава Максим Середа пообещал это сделать – он принимал участие в заседании комиссии.



«ТелеграфЪ» разыскал дочь пациента В. (фамилия не указана по просьбе семьи). Вот что она рассказала о происшествии в первой больнице:





– Папа находился на дневном стационаре в гастроэнтерологическом отделении, вы же знаете, теперь там полноценного отделения нет, только дневной стационар, а по выходным и праздничным дням они не работают. Поэтому в пятницу, 26-го, его перевели в хирургическое отделение. После капельниц ему стало очень плохо. Брат звонил, узнал. Я сразу позвонила, отец уже разговаривать не мог от боли, мы очень испугались и поехали с мужем в больницу. Потребовали, чтобы нас пропустили в отделение. Отцу было очень плохо, он говорить не мог, стонал, цвет лица желтый. Мы спрашивали, почему ему не оказывают помощь?! Получается, ему с 16 до 20 часов никакой помощи не оказали! Я рассказала врачам, что месяц назад отцу делали операцию, капсулу в печени удаляли, было внутреннее кровотечение. Дежурный хирург сказал, что никаких признаков внутреннего кровотечения он сейчас не видит. Я спрашиваю: как вы можете это видеть, если у вас даже УЗИ нет?! Он говорит: опытному хирургу и без УЗИ картина понятна. Потом ушли с терапевтом читать историю болезни отца, их 20 минут не было. Мы с мужем решили перевозить папу в третью больницу. Нам не разрешали его забирать, но мы смогли этого добиться, видно же было, что папе становится всё хуже. В 23.30 мы привезли его в третью. Там его сразу положили на операционный стол, и УЗИ сделали, обнаружили разрыв печени и внутренне кровотечение. Хирург мне сказал: я не гарантирую удачный исход операции, он потерял 2,5 литра крови, это много. Но прооперировал удачно, мы ему очень благодарны, знаю, что зовут Александр Васильевич... Знаете, папе ведь пришлось вернуться в первую больницу, только уже в терапевтическое отделение. Это было ужасно, ужасное отделение, санитарок нет или их не дозовешься, не убирают, но куда же денешься? Больной человек не может обойтись без больницы... Я очень хочу, чтобы вы напечатали это число – 26 июня, пусть врачам, которые тогда дежурили, будет стыдно, те 2,5 литра крови, которые он потерял, пока лежал там и ждал от них помощи, ему очень дорого обошлись...





Кременчужанин В. умер. Об этом рассказала его дочь. Его похоронили в тот день, когда депутаты разбирали жалобу семьи В.